Beliz Özkan'dan toplumsal yaraya parmak basan kitap: Kızım Artık Evindesin

Avukat ve yazar Beliz Özkan'ın yeni kitabı olan Kızım Artık Evindesin, zorla evlendirilen küçük yaştaki kız çocuklarının hikayesini anlatıyor. Özkan, kitabıyla toplumsal bir soruna dikkat çekiyor.

Yazar ve Avukat Beliz Özkan'dan üzerinde uzun süre konuşulacak bir kitap:

Kızım Artık Evindesin...

Kitap, Türkiye'nin kanayan çocuk gelin sorununa dikkat çekiyor. Zorla evlendirilen, hayallerinden kopartılan genç kızların, çocukların dramlarını anlatan Özkan, çocukların hikayelerini derledi, topladı ve Kızım Artık Evindesin kitabında yazdı.

Yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverlerin mutlaka okuması gereken bu kitapta, belki de duymadığınız, okumadığınız hayatlarla karşılaşacaksınız. Kitabı okurken hem hüzünlenecek, kızacak hem de "Neden bu sorun çözülemiyor" diye düşüneceksiniz.

Çocuk yaşta evlendirilen ve hayatları okurken boğazınızı düğüm düğüm eden 7 gerçek yaşam hikayesi, Avukat Beliz Özkan imzalı Kızım Artık Evindesin ile gün yüzüne çıkıyor…

"Oyun sanıyorlar herhalde"

"Hikayem çok insanın ilgisini çekiyor. Senin gibi daha önce de oldu, anlatmamı istediler. Oyun sanıyorlar herhalde ya da dizileriniz var ya onlardan. Dizide izleyince heyecanlı oluyor tabii…"

Yüzümüze vurulan gerçekler

Ağrı’dan Melek, Ödemiş’ten Leyla, Diyarbakır’dan Leman, Sivas’tan Zeynep, Samsun’dan Bahar, İstanbul’dan Safiye ve Suriyeli Rana'nın öykülerini okumaya hazırsanız sizleri buraya alalım. Zira, Kızım Arık Evindesin kitabında gerçekler bir bir yüzümüze vuruluyor. Hem de en ağır darbelerle...

Yazar, avukat Beliz Özkan...

Çocuk gelinlerin hikayeleri

Her bir davayı yakından takip ederek hukuki süreçleri de hikayelere dahil eden yazar, memleketin her köşesinde yaşanan çocuk gelin gerçeğini tüm yönleriyle anlayabileceğimiz tarzda anlatıyor.

Konuya ait yeni dinamikleri keşfedeceğimiz ve kamuoyunda büyük tepkilere yol açan yasal düzenlemelere farklı bir bakış açısı geliştirebileceğimiz bu metinde, son derece objektif anlatımla karşımıza çıkıyor.

Sayfa: 192

Belgesel niteliğinde kitap

7 Çocuk Gelin hikayesi, mahkeme süreçleri, konunun uzmanlarıyla yapılan röportajlar ve istatistiklerle Kızım Artık Evindesin, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, erken yaşta yapılan evlilikler ve kadın sorununa dair belgesel niteliğinde bir kitap.

Bu kitabı okurken çocuğun aile, toplum ve devlet karşısındaki savunmasızlığını bir kez daha fark edeceksiniz.

Gerçek kişiler, etkileyici yaşamlar...

Kızım Artık Evindesin kitabındaki kişiler hayat gibi gerçek ama kitapta bir o kadar da hayatın acımasız yüzünü göreceksiniz. Toplumumuzun adeta kanayan yarası olan çocuk gelin sorununu Beliz Özkan'ın kaleminden okuyun...