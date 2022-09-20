Ben Davis'ten teknolojinin çocuk hayatındaki yerine dair kitap: Babam Nasıl Fenomen Oldu?'

Ben Davis'ten teknolojinin çocuk hayatındaki yerine dair kitap: Babam Nasıl Fenomen Oldu?'

Ben Davis okurları duygudan duyguya sürüklediği bu anlatısında, ebeveynlerin aldığı kimi kararların çocukların üzerindeki olumsuz etkilerine eleştirel bir yorum getiriyor.

Ödüllü İngiliz yazar Ben Davis'in kaleminden çıkan Babam Nasıl Fenomen Oldu?, yıkık dökük ailesini yeniden bir araya getirmek ve eski mutlu hayatına geri dönmek isteyen Nelson adında gözü pek bir çocukla buluşturuyor okurları.

Günümüz çekirdek ailelerinin yaşadığı çıkmazlara ve çözülmelere sözcükleriyle ayna tutan Davis, boşanma gibi çocukların ve ebeveynlerin duygu dünyalarında dalgalanmalara neden olabilecek hassas ve kırılgan bir konuyu duyarlılıkla işliyor.

Teknoloji bağımlısı

Teknolojiye son derece mesafeli bir babanın, teknoloji bağımlısı oğlu tarafından nasıl ünlü bir internet fenomenine dönüştürüldüğünü kahkahalar eşliğinde anlatan kitap, oyunbaz dili, kıvrak kurgusu ve Mike Lowery'nin matrak resimleriyle dikkat çekiyor.

Dokunaklı ve komik olgunlaşma

Teknoloji çağı çocuklarının gerçek hayatla baş etme mücadelesine mizahın gücüyle destek veren Babam Nasıl Fenomen Oldu?, hem dokunaklı hem de çok komik bir büyüme ve olgunlaşma serüveni.





Sayfa: 264

Kitap ne anlatıyor...

On iki yaşındaki Nelson'ın hayatta olmazsa olmazı bilgisayar oyunları ve internettir. Günlerini çoğunlukla ekran başında geçirir. Tekdüze yaşantısından gayet hoşnuttur.

Ta ki, bir gün annesi geride bir not bırakıp evi terk edene kadar. İşte asıl hikâye ondan sonra başlar! Kendini vahşi yaşam ustası olarak gören babası, evlerini içindeki tüm eşyalarıyla birlikte satar ve çocuklarını da alarak kırsalın ortasında bir çiftlik evine taşınır.

Nelson'la beş yaşındaki kız kardeşi Mary için internetin, televizyonun ve hatta tuvaletin bile bulunmadığı bu evde yaşamak dayanılacak gibi değildir.

Kırsala bir türlü uyum sağlayamayan Nelson'ın, çok özlediği eski hayatına ve annesine geri kavuşabilmek için dahiyane bir planı vardır. Ah, bir de kontrolü kaybedip ipin ucunu kaçırmasa...

