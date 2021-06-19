Deniz Yüce Başarır’ın storytel.tr sponsorluğunda hazırladığı podcast serisi Ben Okurum”un yeni konuğu Klinik Psikolog Deniz Bolşoy.

Sohbetle bilgiyi buluşturan podcast serisi “Ben Okurum”un yeni bölümünün odağına, Norveçli yazar Vigdis Hjorth’un 50 yaşlarındaki kadın kahramanının çocukluk travmasından yola çıkan romanı Miras yerleşiyor.

Deniz Yüce Başarır, yazarın gerçek hikâyesini yansıttığı için ülkesinde büyük tartışmalara neden olan ve çok satan romanı, klinik psikolog Deniz Bolşoy ile konuşuyor.

ROMANIN EDEBİ YÖNÜ

Bolşoy kitapta bahsi geçen karakterlere mesleğinin çerçevesinden bakarken, Başarır’ın da romanın edebi yönlerine vurgu yaptığı sohbet, hassas konular etrafında dönüyor.

Romanın kahramanı Bergjlot’un travması babasından kaynaklanıyor, ama yarasını sağaltmayı başaramayışı annesinden ve onun hikâyesine karşı duyarsız kalmayı tercih eden kız kardeşlerinden…

İNGİLİZCEYE ÇEVRİLDİ

Bir miras hikâyesi gibi başlayan kitapta okurlar geçmişin karanlık izlerine doğru yol alıyor. 2016 yılında ülkesi Norveç’te yayımlanan, 2019’da da İngilizce’ye çevrilerek dünyanın birçok köşesine ulaşan bu hüzünlü ses, okurun ve podcast dinleyicilerinin zihinlerine başka metinleri, tiyatro oyunlarını, sinema filmlerini de taşıyor.

Sayfa: 309

"İŞLEVSEL OLMAYAN AİLE MODELİ"

Bölüm konuğu Deniz Bolşoy, Miras’taki aile ilişkilerini "Bizim ‘işlevsel olmayan aile modeli’ dediğimiz, o dram üçgenine çok uyuyor. Bir tane kurban, bir tane yargıç, bir tane de kolaylaştırıcı var bu dram üçgeninde. Anne, babanın kolaylaştırıcısı, babanın davranışlarını örtüyor, görmezden geliyor.” şeklinde anlatıyor. Başkahramanın babası içinse “Aklınıza gelebilecek her türlü kişilik bozukluğunun olduğu bir baba profilinden bahsediyoruz bu romanda. Korku üzerinden iktidar kuruyor baba. Bütün sistem gücü elinde bulundurmak üzerine kurulu" yorumunu yapıyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com