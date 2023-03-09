Benjamin Labatutu'dan distopik bir kurmaca dışı roman: Arsız Yeşillik Şili ve Güney Amerika edebiyatının önde gelen yazarlarından olan Benjamin Labatutu'dan sıra dışı ve okunası bir roman: Arsız Yeşillik...

Şilili yazar Benjamín Labatut'un, 2021 Uluslararası Booker Ödülü ve Amerikan Ulusal Kitap Ödülü finalisti Arsız Yeşillik kitabı, Can Yayınları'nın mart kitapları arasında.

İnsanlığın sonunu insanlığı kurtarmayı amaçlayan fikirler mi getirecek?

Şilili yazar Benjamín Labatut, Arsız Yeşillik'i meydana getiren metinlerde dünyanın gidişatını değiştirirken insanlığı uçurumun kıyısına getiren bilimcilerin beklenmedik esin kaynaklarına, uçsuz bucaksız saplantılarına, deha ve deliliklerine büyüteç tutuyor.

2021 Uluslararası Booker Ödülü ve Amerikan Ulusal Kitap Ödülü finalisti Arsız Yeşillik, bilimin hem kişisel hem de kitlesel ölçekteki yaratıcılık ve yıkıcılığına dair benzersiz bir anlatı.

Kitaptan...

"Hiroşima ve Nagasaki'yi yerle bir eden atomları bir generalin yağlı parmakları değil, elinde bir avuç denklem olan bir grup fizikçi parçalamıştı."

Kitap hakkında görüşler

Kitap hakkında yapılan övücü yorumlar şöyle;

"Yıllardır okuduğum en tuhaf ve özgün kitap."

Philip Pullman

"Labatut gelecekte değil günümüzde geçen distopik bir kurmaca dışı roman yazmış."

John Banville

Sayfa: 176

Yazar hakkında

Benjamin Labatutu, 1980'de Hollanda'nın Rotterdam kentinde doğdu. Çocukluğunu Lahey, Buenos Aires ve Lima'da geçirdikten sonra on iki yaşında, ailesiyle Şili'nin başkenti Santiago'ya taşındı.

Öykü derlemesi

La Antártica Empieza Aquí Antarktika Buradan Başlar 2010'da, ikinci kitabı Después de la Luz Işıktan Sonra 2016'da yayınlandı. Üçüncü kitabı Arsız Yeşillik, 2020 İngiliz PEN Çeviri Ödülü'ne layık görüldü, Uluslararası Kitap Ödülü ve Uluslararası Booker Ödülü finalistleri arasında yer aldı. La Piedra de la Locura Delilik Taşı adlı deneme kitabı 2021'de yayınlandı.