Benji Davies ilk kez Türk okurlarıyla bir araya geldi

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Küçük okurlarının imza almak için uzun kuyruklar oluşturduğu etkinlikte Benji Davies, "Kitaplarımın dünyanın dört bir yanında okurlarla buluşması harika, ancak burada gördüğüm ilgi beklentilerimin çok daha ötesindeydi" dedi.

Gerçek hikayelerin hem çocuklar hem yetişkinlerle aynı şekilde bağ kurduğunu belirten Davies,

"DUYGUSAL DÜNYAMLA İÇ İÇEYİM"

“Küçükken duygusal dünyamla çok iç içeydim. Kendimi çizerek ve yazarak ifade ederdim; duygularımı bu yolla anlatabiliyordum. Şimdi, bir yetişkin olarak, bu bağlantıyı hala koruyorum. Eserlerimde hep kendi deneyimlerimi yazdım. Bu yüzden, kendinize ve hissettiklerinize sadık kalarak yazdığınızda çocuklarla ya da yetişkinlerle bağ kurmanın aslında aynı olduğunu düşünüyorum. Gerçek olan kaleme döküldüğünde veya resmedildiğinde, ortaya çıkan hikayenin okurlarla evrensel bir bağ kurarak ülke sınırlarını aştığını, hatta bu sınırları kaldırdığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Dünya Çocuk Kitapları Haftası’na özel okurlarına mesaj veren Davies;

"AMACIM ÇOCUKLARA YAZMAYI VE ÇZİMEYİ SEVDİRMEK"