Beş seçki kitapla yeni okumalar Yeni kitaplarla hafta sonunu okuyarak geçirin. Seçtiğimiz beş kitaptan oluşan okuma listemize alalım sizi.

Hafta sonu yaklaşıyor. Hangi kitabı okuyacağınıza karar vermediyseniz sizleri beş eserden oluşan okuma listemizi incelemeye davet ediyoruz. İthaki etiketli kitaplarından seçtiğimiz o seçki...

Musaşi Lordu’nun Gizli Yaşamı

20. yüzyıl Japon edebiyatının devlerinden, büyük eserlerin yaratıcısı Cuniçiro Tanizaki, kariyeri boyunca ülkesinde döneminin en büyük yazarı olarak kabul gördü, daha sonra ise Haruki Murakami, Yasunari Kavabata ve Yukio Mişima’yla birlikte savaş sonrası Japon edebiyatının büyük dörtlüsünden biri olarak anıldı. Eserlerinde kadın erkek ilişkilerini, erotizmi ve saplantıları cesurca işleyen Tanizaki, Musaşi Lordu’nun Gizli Yaşamı’nda sapkın bir lordun hayatını tarihi roman biçiminde kaleme alıyor.

Naomi: Bir Aptalın Aşkı

20. yüzyıl Japon edebiyatının devlerinden, büyük eserlerin yaratıcısı Cuniçiro Tanizaki, kariyeri boyunca ülkesinde dönemin en büyük yazarı olarak kabul gördü, daha sonra ise Haruki Murakami, Yasunari Kavabata ve Yukio Mişima’yla birlikte savaş sonrası Japon edebiyatının “büyük dörtlü”sünden biri olarak anıldı.

Güneşin Altın Elmaları

Ray Bradbury sadece bilim kurgunun değil, fantastik edebiyatın ve korkunun da yirminci yüzyıldaki ustalarından biri. Bilim kurgunun “iyi edebiyat” da olabileceğini kanıtlayan belki de ilk yazar. Yazarın ilk derlemelerinden biri olan Güneşin Altın Elmaları ise Bradbury’nin erken dönem öykülerinden otuz iki tanesini bir araya getiren gerçek bir hazine.

Yedi Deliler

1929’da kaleme aldığı bu romanda Arlt; hayalperestler, devrimciler ve komplocu generallerin yer yer absürd maceralarını ele alırken Arjantin’in yirminci yüzyıldaki durumunun bir portresini çizmekle kalmıyor, ülkenin geleceğine ilişkin güçlü tahminlerde de bulunuyor. Modern edebiyatın büyük eserlerinden biri olan ve Julio Cortázar ile Roberto Bolaño’yu etkileyen Yedi Deliler hoyrat, dürüst ve acımasız anlatımıyla okura alışılmışın dışında bir okuma deneyimi sunuyor.

Vahşetin Çağrısı

Kaliforniya’dan Yukon’a getirilip kızağa koşulan Buck adlı köpek, kendini birdenbire acılarına aldırış etmeyen zalim bir dünyada hayatta kalmak zorunda bulur.

Vahşetin Çağrısı, atalarından miras aldığı ilkel içgüdülerini ve vahşetin çağrısını her gün içinde daha büyük bir şiddetle duyumsayan Buck’ın çetin zorluklarla yüzleşip bunların üstesinden gelişini anlatan nefes kesici bir macera romanı.