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    Beşir Ayvazoğlu ile hayvanların hayatımızdaki yeri üzerine röportaj

    Yazar Beşir Ayvazoğlu ile yeni çıkan kitabı Öteki Canlar üzerine söyleşi yaptık. Ayvazoğlu, kedilerin bilinmeyen dünyasını bizlere anlattı.
    • Özel Haber
    • 15.05.2022 - 09:47
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    Beşir Ayvazoğlu ile hayvanların hayatımızdaki yeri üzerine röportaj

    Türkiye'nin önemli kalemleri başında gelen yazar Beşir Ayvazoğlu'nun Kapı Yayınları'ndan çıkan yeni kitabı Öteki Canlar, bizim minik dostlarımızı anlatan bir çalışma.

    Beşir Ayvazoğlu, edebiyat ve kültür tarihi ağırlıklı bir kitap olan Öteki Canlar’da hayvanların günlük hayatımızdaki yerlerinin yanı sıra modernleşme maceramızla ilişkilerini yansıtan dikkate değer hadiseleri anlatıyor.

    Ayvazoğlu'nun uzun süredir üzerinde çalıştığı kitap, hayvanların bilinmeyen dünyasını derinlemesine anlatıyor. Kitap, beş hayvan başlığı altında okuyuculara başka bir okuma sunuyor.

    Hayvan ve edebiyat ilişkisi

    Öteki Canlar, sadece hayvanları anlatmıyor; öte yandan hayvan ve edebiyat ilişkisi üzerinde de duruyor. Türk edebiyatının önde gelen yazarlarının kedi ve hayvan sevgisini bu kitapta okuyacaksınız.

    Bizde kitabı konuşmak için Beşir Ayvazoğlu ile buluştuk. Oldukça keyifli bir sohbet yaptığımız Ayvazoğlu'na "Kediler nankör mü?" sorumuza şu yanıtı verdi.

    Beşir Ayvazoğlu ile hayvanların hayatımızdaki yeri üzerine röportaj #1

    Sayfa: 472

    "Kediler nankör değil"

    Ayvazoğlu; "Kediler asla nankör değil, bu toplumumuzda bilinen yanlış bir gerçek. Kediler köpekler gibi ittatkar değil. Bir bakımdan bahiplerine Sen bana bakmak zorundasın, yemeğimi, suyumu vermek zorundasın" mesajını veriyor.

    Keyifli bir pazar sohbeti için sizleri Ayvazoğlu ile yaptığımız röportajla baş başa bırakıyor; iyi seyirler diliyoruz...


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