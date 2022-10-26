Betül Ak Örnek’in yazdığı Evliliğin Üç Hali kitabında sağlıklı bir evlilik ilişkisi

Betül Ak Örnek’in yazdığı Evliliğin Üç Hali kitabında sağlıklı bir evlilik ilişkisi

Yazar Betül Ak Örnek'in kaleme aldığı Evliliğin Üç Hali kitabında, evlilik ve buna bağlı olarak ilişkiler ele alınmaktadır. Kitapta sağlıklı bir evlilik nasıl olmalı sorusunun da cevabı var.

Betül Ak, Örnek Evliliğin Üç Hali adlı yeni kitabıyla evliliği her boyutuyla ele alıyor ve üç ayrı bölümde evliliğin her aşamasını sağlıklı bir şekilde yaşamamız için ipuçları veriyor.

Evliliğe başlarken, evliliği yürütürken ve evliliği bitirirken içinden geçtiğimiz süreçlerin ayrıntılı bir incelemesinin yapıldığı kitapta, bütün bu dönemlerde kişilerin kendi benliklerini kaybetmeden yol alması için yöntemler aktarılıyor.

Bağlılık olarak evlilik

Evlilik iki insanın birbirlerine bağlanmasıdır. Gönül, destek, sevgi, saygı, fedakârlık, anlayış, empati bağlarıyla aralarında kurdukları birlikteliktir. Genel görüşte kabul gören, iki farklı yarım parçanın birleşiminden bir tam çıkabileceği fikri, bireylerin benliklerinin evlilikte erimesi gerektiği gibi algılanmıştır.

Evlilikte bir olmak

Oysaki sağlıklı olan, iki tam parçanın ilişkide kendi benliklerini koruyarak oluşturdukları bütünlüktür. Evlilik bir olmak değil birey olarak birlikte var olabilmektir.

Sayfa: 184

İlişkiyi geliştirecek yöntemler

İki kişinin yan yana aynı yolda yürüyebilmesidir. Evliliğin Üç Hali, ilişkinizin başında kendinizi ve partnerinizi tanımanız, ilişki sürerken varlığınızı koruyabilmeniz ve ayrılık halinde kendinizden vazgeçmemeniz için kişisel gelişiminizi ve ilişkinizi geliştirecek yöntemler sunuyor.