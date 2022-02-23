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    Betül Tarıman’ın kaleminden: Kaleiçi’ndeki Sır

    008 yılından bu yana ondan fazla çocuk kitabıyla okurlarla buluşan yazar Betül Tarıman, yeni kitabı Kaleiçi’ndeki Sır ile İyeni bir okuma yapın.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 09:50
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    Betül Tarıman’ın kaleminden: Kaleiçi’ndeki Sır

    Kaleiçi’nin meşhur kedisi Orfoz ve sinek arkadaşı Pertev, kayıp bir tarihi eserin ardına düşer. Arayışları boyunca çözümlenmesi gereken birkaç sorun ve birçok gizemle karşılaşırlar. Bolca sakarlık, komiklik ve heyecan da cabası…

    Betül Tarıman’ın kaleminden: Kaleiçi’ndeki Sır #1

    Akdeniz esintisini okura dek ulaştıran Betül Tarıman’ın Kaleiçi’ndeki Sır kitabını okurken kendinizi o daracık sokaklarda, Orfoz ve Pertev’in yanı sıra macera peşinde koşarken bulacaksınız.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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