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    Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde eserler 4 mevsim aynı sıcaklıkta korunuyor

    Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndeki matbu eserler, aşınma ve yıpranmalara karşı 18 ila 21 derece sıcaklık ile yüzde 40-45 oranında nem dengesine sahip özel odalarda muhafaza ediliyor.
    • AA
    • 28.03.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 13:15
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    Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde eserler 4 mevsim aynı sıcaklıkta korunuyor

    Raflarına yerleştirilen birtakım "Naima Tarihi" ile 138 yıl önce hizmete açılan, 1934 yılında Cumhuriyet'in Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle çıkartılan "Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu" gereğince Türkiye'de basılan her türlü yayının bir nüshasının teslim edildiği Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde kitap sayısı 1 milyon 300 bine ulaştı.

    Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphanede kitap, dergi ve gazete gibi matbu eserler geçmişten bugüne özenle arşivlenip okuyucuya ulaştırılıyor. Yedi katlı kütüphanenin raflarına sığmayan bazı özel koleksiyonlar da ideal sıcaklık ve nem dengesinin sağlandığı özel depolarda koruma altına alınıyor.

    ZENGİN KÜTÜPHANE

    Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürü Ramazan Minder, Osmanlı döneminde padişahların, şeyhülislamların ve valide sultanların açtığı vakıf kütüphanelerinin bulunduğunu, Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin hizmete açılmasıyla halkın tamamının, koleksiyonu daha zengin kütüphaneye erişebildiğini söyledi.

    Beyazıt Devlet Kütüphanesi nde eserler 4 mevsim aynı sıcaklıkta korunuyor #1

    Beyazıt Devlet Kütüphanesi nde eserler 4 mevsim aynı sıcaklıkta korunuyor #2

    Beyazıt Devlet Kütüphanesi nde eserler 4 mevsim aynı sıcaklıkta korunuyor #3

    MUHAFAZA EDİLİYOR

    Kültür eserlerinin devlet ve millet adına muhafaza edilerek gelecek kuşaklara ulaştırıldığını dile getiren Minder, "Bizim kitap koleksiyon sayımız bugün 1 milyon 300 bine ulaşmış vaziyette. Artık raflarımızda yer olmadığı için bunları burada muhafaza edemiyoruz, dışarıda başka depolama imkanlarıyla bunları saklıyoruz." dedi.


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