Beyinle ilgili tüm detaylar kitabı: Dedikoducu Beyin

Beyinle ilgili tüm detaylar kitabı: Dedikoducu Beyin

Uzm. Dr. Timur Yılmaz’ın kaleme aldığı Dedikoducu Beyin etiketiyle yayımlanan eser beyinle ilgili merak edilen tüm sorulara yanıt arayan nitelikte.

Geçmişten günümüze beynin gelişimini, çalışma mantığını anlatan Dedikoducu Beyin duygulardan, davranışlardan, beynin odacıkları ve gerçeklik algısından ve başlangıçtan günümüze beynin gelişiminden izler taşıyor. Homo sapiens’ten günümüze beynin yolculuğunda çok şey değişti.

Çözülen şifreler ve açığa çıkan sırlarla beynimizi artık daha iyi tanıdığımıza inanıyoruz. Her şeye rağmen bilimsel doğrularla cevap beklediğimiz sorular var. İnsan, varoluşundan günümüze dek beynin sırlarını çözmeye çalışıyor.

BEYNİN ETKİLİ KULLANILMASI

Bilincin ortaya çıkışından nasıl karar verdiğinize, beyninizi nasıl daha etkili kullanabileceğinizden hafızanızı nasıl geliştirebileceğinize, bilginin nasıl kodlandığından zekânın genetik olup olmadığına kadar merak ettiğiniz tüm soruların bilimsel cevabını konunun uzmanından, Dr. Timur Yılmaz’ın kaleminden okuyacaksınız.

Dedikoducu Beyninizle tanışmaya, okurken hem öğreneceğiniz hem şaşıracağınız keyifli bir yolculuğa hazır olun.