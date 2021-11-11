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    Beyinle ilgili tüm detaylar kitabı: Dedikoducu Beyin

    Uzm. Dr. Timur Yılmaz’ın kaleme aldığı Dedikoducu Beyin etiketiyle yayımlanan eser beyinle ilgili merak edilen tüm sorulara yanıt arayan nitelikte.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 11:05
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    Beyinle ilgili tüm detaylar kitabı: Dedikoducu Beyin

    Geçmişten günümüze beynin gelişimini, çalışma mantığını anlatan Dedikoducu Beyin duygulardan, davranışlardan, beynin odacıkları ve gerçeklik algısından ve başlangıçtan günümüze beynin gelişiminden izler taşıyor. Homo sapiens’ten günümüze beynin yolculuğunda çok şey değişti.

    Çözülen şifreler ve açığa çıkan sırlarla beynimizi artık daha iyi tanıdığımıza inanıyoruz. Her şeye rağmen bilimsel doğrularla cevap beklediğimiz sorular var. İnsan, varoluşundan günümüze dek beynin sırlarını çözmeye çalışıyor.

     

    Beyinle ilgili tüm detaylar kitabı: Dedikoducu Beyin #1

    BEYNİN ETKİLİ KULLANILMASI

    Bilincin ortaya çıkışından nasıl karar verdiğinize, beyninizi nasıl daha etkili kullanabileceğinizden hafızanızı nasıl geliştirebileceğinize, bilginin nasıl kodlandığından zekânın genetik olup olmadığına kadar merak ettiğiniz tüm soruların bilimsel cevabını konunun uzmanından, Dr. Timur Yılmaz’ın kaleminden okuyacaksınız.

    Dedikoducu Beyninizle tanışmaya, okurken hem öğreneceğiniz hem şaşıracağınız keyifli bir yolculuğa hazır olun.

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