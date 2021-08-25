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    Beylikdüzü Sahaf Festivali başlıyor

    Beylikdüzü Sahaf Festivali 28 Ağustos'ta başlayacak, 5 Eylül'de ise sona erecek.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 12:23
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    Beylikdüzü Sahaf Festivali başlıyor

    Salgınlar ve kapanmalardan sonraki bu ilk festivale, 22 sahafın yanı sıra Beyazıt’ın çınarı, sembol ismi Hüseyin Avni Dede de katılacak.

    Onbinlerce kitapla dokuz gün boyunca kitapseverlerle buluşacak. Festival programında yer alan bilgiye göre her gün saat 17:00’de ve 21:00’de kitap mezatları yapılacak.

    Beylikdüzü Sahaf Festivali başlıyor #1

    5 EYLÜL'DE SON

    Sahaf festivali 5 Eylül'de kapılarını kapatacak.

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