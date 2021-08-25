Beylikdüzü Sahaf Festivali başlıyor

Beylikdüzü Sahaf Festivali 28 Ağustos'ta başlayacak, 5 Eylül'de ise sona erecek.

Salgınlar ve kapanmalardan sonraki bu ilk festivale, 22 sahafın yanı sıra Beyazıt’ın çınarı, sembol ismi Hüseyin Avni Dede de katılacak.

Onbinlerce kitapla dokuz gün boyunca kitapseverlerle buluşacak. Festival programında yer alan bilgiye göre her gün saat 17:00’de ve 21:00’de kitap mezatları yapılacak.

5 EYLÜL'DE SON

Sahaf festivali 5 Eylül'de kapılarını kapatacak.