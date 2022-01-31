Beynin tembelleşmesi riskine karşı kitap okuyun

İnternette uzun zaman geçirenler için önemli uyarı: Uzmanlar internette geçirilen zaman yerine kitap okumaya zaman ayırmayı tembihliyor.

Gelişen bilgi ve teknoloji çağında kitaba ciddi zaman ayırmak neredeyse imkansız hale geldi. Yapılan bazı araştırmalara göre, internet beyni tembelleştiriyor. Bunun çaresi ilacı ise bol bol kitap okumak...

Yazı ile insanlar hikâyelerini sonraki nesillere, bozulmadan, değişmeden ulaştırabildi. Matbaa ile kitaplar basıldı ve bilgi daha çok insana ulaştı. İnternet ile bilgi zaman ve mekân kısıtlaması olmadan tüm dünyaya yayıldı. İnsanlık gelişimini yaptığı icatlara borçlu.

Digibranding kurucu ortağı Bahar Üner Anahmias, "İnternet beynimizi tembelleştiriyor mu" sorusuna cevap verdi. Kendisi ile yapılan bir sohbette, öğrenme ve adapte olma dönemi olan 21. yy'da neden daha az konsantre olabiliyoruz, acaba İnternet beynimizi tembelleştiriyor mu sorusuna cevap veren Dijital Marka Stratejisti Bahar Üner Anahmias, "Bilgisayarda bir sayfa açılmıyor, hemen o sayfayı terk ediyoruz. Bir şarkıyı dinlerken ilk iki nakarat bölümünden sonra diğer şarkıya atlıyoruz. Dizilerin arasındaki reklama tahammülümüz yok, internetten seyretmeyi tercih ediyoruz. YouTube'da videoları hızlandırarak seyrediyoruz. Cep telefonlarımızda, tabletlerimizde hep bir hız halindeyiz. Parmağımızın bir hareketiyle ekrandaki bilgileri hızla yukarı taşıyoruz, aşağıdakileri kaçırmamak için. Sabırsızız. Her şeye, hemen şimdi şu an sahip olmak istiyoruz. Konsantrasyonumuz az.

KİTAP OKUMANIN ÖNEMİ

Bir de işin kitap okuma boyutu var. Küçüklüğümden beri kitap oburuyum. Son yıllarda okumak ve anlamak için kendimi bayağı bir vermem gerektiğini fark ediyorum. Alıyorum kitabı. Kitap çok sürükleyici değilse bir de bakıyorum ki bırakmışım. Elime telefonumu almışım." dedi.