Bibliyoterapi serisinin ilk kitabı: İçinizde Ne Varsa Dışarıda da Onu Görürsünüz

Bibliyoterapi serisinin ilk kitabı: İçinizde Ne Varsa Dışarıda da Onu Görürsünüz

Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu’nun yazdığı, Bibliyoterapi Serisi’nin başlangıç kitabı İçinizde Ne Varsa Dışarıda da Onu Görürsünüz...

Kitaplar ruhun yoldaşıdır. Yunanlı tarihçi Diodorus Siculus’a göre, Mısır Kralı 2. Ramses’in kütüphanesinin üzerinde Ruh İçin Şifa Evi yazar.

Kitaplarla dostluğumuz çok eskiye dayanır, üstelik onları yalnızca eğlenmek ya da kendimizi eğitmek için değil, aynı zamanda iyileşmek için de okuruz...

Bibliyoterapi, kanıta dayalı terapilerin yardımcısı olarak kullanılır. Bibliyoterapi, duygu, dürtü ve davranışlarımızı doğru yönetmek, yaşamımızda bir anlam ve amaç bulmak; kendimize zarar veren, akılcı olmayan düşüncelerden uzaklaşmak için birtakım okumalar yapmak demektir...

İnsan kendi tasarımıdır

İnsan, kendi tasarımından başka bir şey değildir; kendi yaptıkları, kendisinin gerçekleştirdikleri ölçüde vardır; yaptıklarından ve edimlerinin toplamından oluşur... Dolayısıyla ne zaman istersek, yaşamımızın akışını değiştirebiliriz, çünkü her ne yapıyorsak, biz onu istediğimiz için yapıyoruz.





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Hayatta yaptığımız seçimler

Yaptıklarımızı bir seçim sonucu yaptığımız gerçeğini anlayınca, kendi yaşamımızla ilgili olarak daha çok sorumluluk almaya ve yaşamımız üzerinde daha etkin bir denetim sağlamaya başlarız. Bizler, yaptığımız seçimlerin yarattığı sonuçlarız...