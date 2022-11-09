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    Bidigago Bir Dünya Fikir kitabıyla çocuklar için yaratıcı düşünme teknikleri

    Yazar Eda Albayrak'ın yazdığı Bidigago Bir Dünya Fikir kitabı, çocukların zihinsel gelişimine büyük katkı yaparken, aynı zamanda onları yaratıcı düşünme konusunda bilinçlendiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 12:21
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    Bidigago Bir Dünya Fikir kitabıyla çocuklar için yaratıcı düşünme teknikleri

    Kitap, yaratıcı düşünmeyi öğretmeyi amaçlar. İçeriğindeki egzersizlerle şekilsel düşünme becerilerimizi kullanarak yeni bir şey üretmek ya da var olan bir şeye farklı bir açıdan bakmayı, bir sorun ya da çözülmesi gereken bir problemle karşılaştığımızda neler yapabileceğimizi deneyimlenmemizi sağlar…

    Yaratıcı düşünme eğitimi neden gereklidir

    Yaratıcı düşünmenin faydalarını şöyle sıralayabilirz; sorunlara yeni çözüm yolları bulmak için. Merak duygusunu harekete geçirmek, çok yönlü ve özgün düşünmek ve esnek düşünme becerilerini geliştirmek için.

    Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etmek, hayal gücünün sınırlarını genişletmek, keşif yapmaya cesaretlendirmek, inceleme ve araştırmaya yönlendirmenin yanında tasarım ve kurgu yapmayı başarabilmek yaratıcı düşünmenin önemli adımlarından biridir.

    Bidigago Bir Dünya Fikir kitabıyla çocuklar için yaratıcı düşünme teknikleri #1

    Sayfa: 160

    Kitap neyi anlatıyor

    Bige Doğu, çizip boyamaya pek çok çocuk gibi küçükken de çok düşkündü. Bazen hayal ettiği, bazen gördüğü şeyleri çizdi.

    Büyüyünce de çizmeye devam etti, sonra da gidip bir sanat okulunda okudu ve orada heykel yapmayı, sanat tarihini, sanat felsefesini, üretmeyi, çaba sarf ederek neler yaratabileceğini öğrendi.

    Sonra restorasyon, pastalara şeker heykelcikleri, grafik tasarım, animasyon gibi şeyler de yaptı ama fark etti ki kalbi en çok çocukken yaptığı şeyde: Çizmekte! Şimdi sadece çocuklar için çizim yapıyor. Sizlerle daha nice kitapta karşılaşmayı hayal ediyor.


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