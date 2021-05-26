Bilgen Öniz Kütükoğlu'ndan Mevzu Derin

Hayatın; ne kadar yorucu olursa olsun, her anıyla yaşamaya değer olduğunu anlatan bir anne - kız masalı Mevzu Derin...

Gazeteci, yazar Bilgen Öniz Kütükoğlu kaleminin, güçlü sesinden dinlenecek bu anlatıda her şeye rağmen umudun parıltısı saklı. Yarına, umut dolu bir gün gözüyle bakabilen ve yolunun uzunluğuna rağmen tüy gibi hafif adımlarla hayatı güzelleştiren bu derin mevzuda herkes, kendini ve yaşamını bir kez daha keşfedecek.

ANNE-KIZ İLİŞKİSİ

Eserde; anne ile kızı arasındaki benzersiz bağı, çok farklı bir deneyimle yaşayan ve bunu olanca samimiyetiyle döken yazar bu bağlamda kendi annesi de dâhil olmak üzere bütün annelere sesleniyor. Doğumundan itibaren zorlu ama sevgiyle sarmalanmış bir hayatın içine gözlerini açan Derin’in büyüme süreçleri; eşsiz duygularla ve okuru tüm bu sürece eşlik etmeye davet eden samimi bir üslupla anlatılıyor.





TİTİZLİKLE YAZILMIŞ KİTAP

Mevzu Derin, öykü türüne yakın bir anlatımla, günce titizliği ile yazılmış bir ilk eser. Yaşanan gerçeklerin yükü ne kadar ağır olsa da satırlar arasında yazarın anlatımıyla ışığa doğru yürüyen bir umut saklı.





Deniz Öniz Kütükoğlu

ZORLUKLARA DİRENMEK

Üstelik bu umut, saklandığı yerden çıkarak zorluklar karşısında yılmamanın ödülünün, hiçbir şeye benzemediğini haykırıyor.

Ergül Tosun

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