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    Bilgen Öniz Kütükoğlu'ndan Mevzu Derin

    Hayatın; ne kadar yorucu olursa olsun, her anıyla yaşamaya değer olduğunu anlatan bir anne - kız masalı Mevzu Derin...
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2021 - 10:30
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    Bilgen Öniz Kütükoğlu'ndan Mevzu Derin

    Gazeteci, yazar Bilgen Öniz Kütükoğlu kaleminin, güçlü sesinden dinlenecek bu anlatıda her şeye rağmen umudun parıltısı saklı. Yarına, umut dolu bir gün gözüyle bakabilen ve yolunun uzunluğuna rağmen tüy gibi hafif adımlarla hayatı güzelleştiren bu derin mevzuda herkes, kendini ve yaşamını bir kez daha keşfedecek.

    ANNE-KIZ İLİŞKİSİ

    Eserde; anne ile kızı arasındaki benzersiz bağı, çok farklı bir deneyimle yaşayan ve bunu olanca samimiyetiyle döken yazar bu bağlamda kendi annesi de dâhil olmak üzere bütün annelere sesleniyor. Doğumundan itibaren zorlu ama sevgiyle sarmalanmış bir hayatın içine gözlerini açan Derin’in büyüme süreçleri; eşsiz duygularla ve okuru tüm bu sürece eşlik etmeye davet eden samimi bir üslupla anlatılıyor.

    Bilgen Öniz Kütükoğlu ndan Mevzu Derin #1

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    TİTİZLİKLE YAZILMIŞ KİTAP

    Mevzu Derin, öykü türüne yakın bir anlatımla, günce titizliği ile yazılmış bir ilk eser. Yaşanan gerçeklerin yükü ne kadar ağır olsa da satırlar arasında yazarın anlatımıyla ışığa doğru yürüyen bir umut saklı.

    Bilgen Öniz Kütükoğlu ndan Mevzu Derin #2

    Deniz Öniz Kütükoğlu

    ZORLUKLARA DİRENMEK

    Üstelik bu umut, saklandığı yerden çıkarak zorluklar karşısında yılmamanın ödülünün, hiçbir şeye benzemediğini haykırıyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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