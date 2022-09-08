Bilim insanı ve eğitmen Stephen Cope’un Zor Zamanlar İçin Dharma kitabı

Bilim insanı ve eğitmen Stephen Cope’un yazdığı Zor Zamanlar İçin Dharma, kitabı hayata ve sorgulamaya dair nitelikli bir rehber özelliği taşıyor.

Günümüzden yaklaşık 2.300 yıl önce, Hint Yarımadası’nda bir yerlerde yazılan, Bhagavad Gita ya da Tanrı’nın Şarkısı olarak bilinen ve dünyanın en büyük çatışma, çözülme, iyileşme ve dönüşüm hikâyelerinden biri olan kutsal bir metin bugün yaşadığımız ikilemleri çözebilir mi? Dharma, pek çok anlamı olan Sanskritçe bir kelime...

Eski Hindu ve Budist metinlerinde genellikle yol veya hakikat ya da öğreti anlamında kullanılır. Bhagavad Gita’da (kısaca Gita) ise dharma kelimesi her zaman kutsal yükümlülük ya da gerçek amaç anlamındadır. Peki, yaşadığımız bu kaotik ve adaletsiz dünyada hayata gelme sebebimiz olan kutsal görevimizi fark edebiliyor muyuz?

Bir yol arkadaşı

Zor Zamanlar İçin Dharma kitabında yaşadıkları kafa karıştıran ikilemleri çözmek için Gita’nın ilkelerine yönelen ilham verici insanların hikâyelerini okuyacak ve tüm zorluklara rağmen yaşamdaki yolumuzu bulmamızın mümkün olduğunu göreceksiniz. Üstelik bu yolda elinizi hiç bırakmayacak bir yol arkadaşı edineceksiniz.

Sayfa: 304

Bazı sorular...

Hiçbir büyük manevi kahraman, kafa karıştıran ikilemle yüzleşmekten kaçınmaz. Bu dünyada, özellikle şu anki zor ve karmaşık dünyada dharma’nızın ne olduğunu biliyor musunuz? Bu özel bedenle, neden bu zaman ve mekânda buraya yerleştirildiğinizi hiç düşündünüz mü? Sabahları hangi amaç için uyanırız?

Sizi ne kurtarır sorusu

Krishna, "Sizi kurtarması için dharma’nıza yönelin" der. Eğer onu öğrenmezseniz, hayatın karşınıza çıkarmayı planladığı kaçınılmaz ikilemler labirentinde yolunuzu bulmanız imkânsızlaşır. Kim olduğunuzu bilmezseniz, bu hayatta gerçekleştirmeniz gereken eylemlere nasıl karar verebilirsiniz ki?

Rehber niteliğinde kitap

Bilim insanı ve eğitmen Stephen Cope’un kaleme aldığı bu harika rehber, krizlerin bizi amacımızdan saptırmak zorunda olmadığını, aslında amacımızı bulmamıza ve kendi benliğimizin en iyi haliyle ilerlememize yardımcı olabildiğini gösterirken, Arjuna’nın kendini keşfetme serüveninin destansı anlatısı olan Bhagavad Gita’nın kadim bilgeliğinden bir yol haritası olarak faydalanarak, dönüşüm prensipleri aracılığıyla kayıp, değişim, mücadele ve şüphe labirentinden çıkışın kapısına yönlendiriyor.