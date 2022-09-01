Petrol
94.18
-1.53%
Euro
18.2279
-0.38%
Dolar
18.2045
0.11%
Altın
995.4
-0.54%
Borsa
3162
0.00%
Bitcoin
366.244
-1.20%
BTXN Coin
4.21
1.44%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C

    Bilim tarihçisi J.D. Bernal'ın Modern Çağ Öncesi Fizik kitabı

    bilim tarihçisi J.D. Bernal'ın Modern Çağ Öncesi Fizik (Kuantum Öncesi Fiziğin Tarihi) adlı kitabı fizik ve bilime dair düşüncelerin toplamıdır.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 15:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bilim tarihçisi J.D. Bernal'ın Modern Çağ Öncesi Fizik kitabı

    Ünlü fizikçi ve bilim tarihçisi J.D. Bernal Londra Üniversitesi, Birkbeck Kolejinde fizik birinci sınıf öğrencilerine verdiği dersleri kitaplaştırdığı ve özgün basımında alt başlık olarak ’İnsanın Uzantısı’ ifadesini kullandığı bu eserinde, antikçağdan klasik fiziğin, yani on dokuzuncu yüzyılın sonuna, atomun ve göreliliğin keşfinden hemen öncesine kadar fiziği anlatmayı amaçlamaktadır.

    Bilim tarihçisi J.D. Bernal ın Modern Çağ Öncesi Fizik kitabı #1

    Sayfa: 320

    Tarihsel yöntem

    Atom fikrini ortaya atan Demokritos’tan modern fizikçilerin atomuna kadar kesintisiz bir bağın olduğunu savlayan Bernal, tarihsel yöntemin fiziğin temel kavramlarına uygun bir giriş olacağını savunarak, kitabın okurlarına konunun teorik ve pratik yönleri arasındaki etkileşimi göstermeye çalışmaktadır.


    İlginizi Çekebilir

    Kocaeli'de halk otobüsünde tekme tokat kavga
    İç Haber

    Kocaeli'de halk otobüsünde tekme tokat kavga

    NFT pazarındaki satışlar düşmeye devam ediyor
    Teknoloji

    NFT pazarındaki satışlar düşmeye devam ediyor

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir