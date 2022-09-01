Bilim tarihçisi J.D. Bernal'ın Modern Çağ Öncesi Fizik kitabı

bilim tarihçisi J.D. Bernal'ın Modern Çağ Öncesi Fizik (Kuantum Öncesi Fiziğin Tarihi) adlı kitabı fizik ve bilime dair düşüncelerin toplamıdır.

Ünlü fizikçi ve bilim tarihçisi J.D. Bernal Londra Üniversitesi, Birkbeck Kolejinde fizik birinci sınıf öğrencilerine verdiği dersleri kitaplaştırdığı ve özgün basımında alt başlık olarak ’İnsanın Uzantısı’ ifadesini kullandığı bu eserinde, antikçağdan klasik fiziğin, yani on dokuzuncu yüzyılın sonuna, atomun ve göreliliğin keşfinden hemen öncesine kadar fiziği anlatmayı amaçlamaktadır.

Sayfa: 320

Tarihsel yöntem

Atom fikrini ortaya atan Demokritos’tan modern fizikçilerin atomuna kadar kesintisiz bir bağın olduğunu savlayan Bernal, tarihsel yöntemin fiziğin temel kavramlarına uygun bir giriş olacağını savunarak, kitabın okurlarına konunun teorik ve pratik yönleri arasındaki etkileşimi göstermeye çalışmaktadır.