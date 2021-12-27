Bilim ve cehaletin insan yaşamına en büyük zararı: Bilim Devrimcileri

Bilim ve cehaletin insan yaşamına en büyük zararı: Bilim Devrimcileri

Bilim Devrimcileri, tarih boyunca halkın bilim algısını ve bilimin otorite olarak rolünü şekillendiren önemli düşünürleri mercek altına alıyor.

Filozof ve bilim tarihçisi Robert P. Crease, Bilim Devrimcileri’nde bu soruları, bilimsel altyapının kökenlerini ve dünyanın önemli on düşünürünün bilimsel aklı şekillendirmedeki rollerini bir bir tanımlayarak yanıtlıyor.

Bilim Devrimcileri kitabında günümüz politikacıları ve hükümet yetkilileri; bilim insanlarını bilim dışı yorumlarıyla eleştirirken, bu güvensizlik düzeyine nasıl geldiğimizi ve bundan nasıl kurtulabileceğimizi örnekleriyle ortaya koyuyor.

Eserde tarih boyunca gözlerini kırpmadan hayatlarını da tehlikeye atarak bilimsel aklı üstün kılmaya çalışan 10 düşünür ve bilim devrimcisine yer veriliyor. Bilimin cehaletinin ve yanlış kullanımının insan yaşamına ve kültüre yönelik en büyük tehdidi nasıl oluşturduğu inceleniyor.

MODERN DÜNYANIN DAĞILMASI

Bilimi ortak yarar için uygulamanın ne anlama geldiğine ve bilimden bağımsız siyasieylemin tehlikesine dair güncel ve önemli bir araştırma olan Bilim Devrimcileri, hem mevcut bilim karşıtı söylemin kökenlerini hem de modern dünyanın dağılmasını önlemek için neler yapılabileceğini anlamamıza yardımcı oluyor.

Sayfa: 328

KİTAP İÇİN NE DEDİLER

"Prof. Crease’in kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ü de ele aldığı, bilim karşıtlarına bir mesaj niteliğindeki bu çalışması gerçekten çok önemli ve gurur verici."

Enver Yücel

"Bilimin azalan otoritesinin neden insan hayatını tehdit ettiğini gösteren bir başyapıt."

Publishers Weekly

"On düşünürün fikirlerinin incelenmesiyle, bilim inkârı vebasının güncel ve sofistike bir analizi."

Kirkus Review