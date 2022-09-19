Bilimin Bilinmeyen Tarihi kitabında, ilk defa keşfedilecek bilgi hazinesi

Bilim tarihçisi Burak Saytekin’in, herkesin ilgisini çekebilecek öyküleri derlediği Bilimin Bilinmeyen Tarihi-Arşimet’in Katlinden Kekule’nin Rüyasına Heyecan Verici Bir Yolculuk adlı kitabı...

Bilim adına neler yapıldığından ziyade nasıl yapıldığına odaklanan Bilimin Bilinmeyen Tarihi, her biri özenle, romansı bir dille hikâye edilmiş ve kolay okunan bölümleriyle herkesi bilim tarihi hakkında daha fazlasını öğrenmeye davet ediyor.

Bilimin Bilinmeyen Tarihi’nin, özenle ve romansı bir dille hikâye edilmiş, bilimi ve biliminsanlarını konu eden sanat eserlerinden harika bir seçkiyle zenginleşen bölümlerinde Burak Saytekin, ilgi çeken birçok sorunun yanıtlarını sunuyor.

Şüphe yok ki günümüz bilimini anlamak için geçmişte neler olduğunu bilmeye muhtacız.O hâlde neden bu konudan geri duruyor ve okuma yapmaktan kaçınıyoruz?

Korkular ve öğrenme

Her disiplin gibi bilimin de kendine ait bir dili var ve muhtemelen hepimizi korkutan da bu yabancılıkçektiğimiz terimler deryası… Ancak Bilimin Bilinmeyen Tarihi sayesinde bu korkuların yerini daha fazlasını öğrenme isteği alacak.

İlgi çeken sorulara yanıtlar

Bilimin Bilinmeyen Tarihi’nin, özenle ve romansı bir dille hikâye edilmiş, bilimi ve biliminsanlarını konu eden sanat eserlerinden harika bir seçkiyle zenginleşen bölümlerinde Burak Saytekin, ilgi çeken birçok sorunun yanıtlarını sunuyor.

Arşimet’i kim, nasıl öldürdü? Mezarını kim buldu?

Leonardo da Vinci rahmi neden yanlış çizdi?

Hayat, Lavoisier’yi giyotin kuyruğuna nasıl soktu?

Newton’ın başına gerçekten elma düştü mü?

Ressam Michelangelo’nun ceset tiksintisi Doktor Colombo’yu nasıl bir başarıdanmahrum etti?

Bir rüya kimyager Kekule’yi nasıl çözüme kavuşturdu?

2000 yıl önce otomatik kapı nasıl icat edildi? Doktor Borelli, canlı bir geyiğin kalbine neden termometre soktu?

Hypatia neden linç edildi?

Dünyanın çevresi tek bir çubuk ile nasıl hesaplandı? Kimyager Cavendish neden yalnız ölmek istedi?