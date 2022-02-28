Bilinmezlere gebe bir macera: İstanbul’un Kayıp Mührü

Dünya çapında izlenme rekorları kıran Netflix Orijinal yapımı Atiye dizisine ilham olan Dünyanın Uyanışı serisinin yazarı Şengül Boybaş’ın kaleminin rotasında bu kez İstanbul var.

Şengül Boybaş'ın Kız Kulesi’nin altında yatan büyük Sır’ı aydınlatmaya doğru bilinmezlere gebe bir maceraya atılan kalemi, İstanbul’un kuruluş öyküsüne uzanıyor! Londra’dan İstanbul’un kıymetli tarihi eserlerine, yeraltındaki gizli geçitlerine doğru uzun bir macera İstanbul’un Kayıp Mührü’nde macera var.

Henüz yirmi bir yaşında, bir üniversite öğrencisi olan Edwin’e tarih alanında derin araştırmaları olan dedesinden mühürlü bir kutu miras kalır. Londra’dan İstanbul’a gelen Edwin, kutunun altında yatan Büyük Sır’ı çözmek istemektedir ancak onunla birlikte dünyayı kötülüğe boğacak, Kız Kulesi’nin derinliklerinde yer alan Sır’ın yanı başındaki hazineye ulaşmak isteyen, güce tapan kötü niyetli insanlar da bu işin peşindedir.





KÖTÜ OALNDAN UZAK DURMAK

Edwin’in ise önemli bir görevi vardır: Sır’ı Kötü Olan’dan uzak tutmak... Peki Edwin, bu görevi başarıyla yerine getirebilecek mi? Onu bekleyen tehlikelerin farkında olmadan sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte bilinmezlere gebe bir maceranın peşine düşen Edwin’in bu gizemli serüvenine ortak olmaya, yüzyıllar boyunca efsanelere evsahipliği yapmış, uğrunda tarihin yeniden yazıldığı şehir İstanbul’un büyüsüne ortak olmaya ne dersiniz?

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