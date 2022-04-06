Bir aktivistin baş döndüren hikayesi, Sosyal Adaletin Sesi: Martin Luther King

ABD'nin önde gelen insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King Jr.'ın suikasta uğramasının 54 yıl dönümünde kendisi için yazılan kitaba bakalım.

ABD’nin Georgia eyaleti Atlanta şehrinde 15 Ocak 1929’da doğan Martin Luther King Jr, sivil haklar konusunda ülke tarihinin en öne çıkan isimlerinden biri olarak yerini aldı.

Sosyal Adaletin Sesi: Martin Luther King'in hayatını kaleme alan kitap, ünlü aktivistin bütün bilinmeyenlerine mercek tutuyor.

King, Boston Üniversitesi'nde din eğitimini tamamladı. Adını ilk kez, 1955’de Montgomery Otobüs Boykotu olarak bilinen siyahi kadın Rosa Parks’in belediye otobüsünde beyazlara ait koltuktan kalkmaması üzerine başlayan eylemlerde duyurdu. Bir yıldan fazla süren boykotu organize eden King Jr, bu süre zarfında tutuklandı, saldırılara uğradı, evi bombalandı.

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"İŞ VE ÖZGÜRLÜK İÇİN..."

King Jr'ın, 1963'te başkent Washington'da düzenlenen ve 250 bin kişinin katıldığı "İş ve Özgürlük İçin Washington'a Yürüyüş" adlı insan hakları yürüyüşünde yaptığı "Bir Hayalim Var" adlı konuşması ise tüm dünyada yankı uyandırdı.

KENDİSİ ADINA GÜN İLAN EDİLDİ

Temizlik işçilerine destek vermek için gittiği Memphis’te 4 Nisan 1968’de, Loraine Motel’in balkonundayken yüzüne isabet eden tek suikast kurşunuyla hayatını kaybetti. King Jr., ölümünden 9 yıl sonra 1977'de eski ABD Başkanı Jimmy Carter tarafından "Devlet Başkanlık Özgürlük Madalyası'na layık görüldü ve onuruna "Martin Luther King Günü" ilan edildi.

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan, günün ulusal bayram olmasını öngören kanunu 1983'te Kongre'nin kabul etmesinin ardından onayladı.

SOSYAL ADALETİN SESİ: MARTİN LUTHER KİNG

Yargılamalar, hapisler, sürgünler... 35 yaşında Nobel Barış Ödülü'nü alan en genç adam. 54 bin 123 dolarlık ödül parasını sivil haklar hareketinin ilerlemesine devredeceğini duyuran gözü tok bir aktivist.

Hayatını adadığı işçilere destek için gittiği protesto yürüyüşü esnasında, kaldığı motel odasının balkonunda vurularak öldürülen ve arkasında maddi olmayan devasa bir varlık ve sevgi bırakan bir adam... Dünyaya sığmayan 39 yıl. Kısa ama dolu dolu bir hikâye. King.