Bir çocuğun okuma sevgisini öldürmemek için dikkat edilmesi gerekenler

Bir çocuğun okuma sevgisini öldürmemek için dikkat edilmesi gerekenler

Çocuklarda okuma alışkanlığı erken yaşlarda başlar. Fakat bazı aileler çocuklarının kitap okumasının farkında varmadan önüne geçebiliyorlar.

Okumak hayattaki en büyük zevklerden biridir ama bazen istemeden çocuklarımızı okumaktan vazgeçirebiliriz. Bu yüzden çocuklar gitgide daha az okuyor.

Zevk için kitap okuyan çocukların sayısında önemli bir düşüş var. Okumayı sevmeyen çocukların, bir hikayenin büyüsünde kaybolmanın ya da bir konu hakkında yeni bir şeyler öğrenmenin sevincini yaşayamadığını belirten Yazar Turgut Tunç, çocukların okuma tutkusunu kaybetmesine neden olan en yaygın hatalar ve çözüm yolları hakkında şu bilgileri verdi..

Yeni yürümeye başlayan çocuğunuza veya okul öncesi çocuğunuza okumayı öğretebileceğinizi vaat eden çok sayıda kaynak var, ancak bilimsel gerçek şu ki, çocuklar nadiren altı yaşından önce okumaya hazırdır. Erken okumayı öğrenecek çocuklar var ama bu sizin çocuğunuz olmayabilir.

Bir çocuğu hazır olmadan okumaya zorlamak, okumaktan nefret etmesine neden olabilir. Çocuğunuz altı yaşından küçükse ve ağlıyorsa, sinirleniyorsa, okumaktan kaçınmak için her şeyi yapıyorsa, artık geri adım atma zamanıdır. Lütfen okumaya hazır olması için daha fazla zamana ihtiyacı olan bir çocuğu zorlamayın.

Okumayı bir ceza olarak kullanmak

Disiplin ve ceza arasındaki temel fark, disiplinin çocuklara yeni bir davranış öğretmesi, ceza ise çocuklara korku kullanarak yeni bir davranış öğretmesidir. Çocuklarınız yaramazlık yaptığında onlara kitap okuma cezası verirseniz kitap okumaktan nefret ederler.





Okuduğu için abartılı ödül vermek

Okumaya teşvik için abartılı ödüller vermek, çocuğun uzun vadeli okuma motivasyonunda azalmaya yol açar. Çocuk, ödül tükendiğinde kitabı bir kenara bırakır. Okumak nasıl bir ceza olmamalıysa, abartılı bir şekilde ödüllendirilmemeli.

Okumayı bir bedel haline getirmek

"20 dakika okursan tabletle ya da telefonla oynayabilirsin" diyerek okumayı eğlencenin ön koşulu haline getirirseniz, çocuğunuza okumanın “oynamadan” önce yapılması gereken iş olduğu mesajını verirsiniz.

İstediği kitabı okumasına izin vermemek

Kitaplar, raflardan çocuklara bakmalı ve adeta onlara seslenmeli. Kitaplar bir çocuğun erişemeyeceği bir yükseklikte tutulduğunda, çocuk kitabı indirmek için yardım istemez. Çocuklar, çevrelerindeki kitapları ne kadar çok görürlerse o kadar çok okuyacaklar ve okumaya aşık olacaklardır.

Siz okumuyorsanız, onlara baskı yapmayın

Okumanın çocuklara mahsus bir zevk olmadığı mesajını iletin. Çocuklarınız her hareketinizi izliyor. Ayrıca sizi kopyalarlar. Bu yüzden sizi düzenli olarak okurken görmeleri gerekiyor. Kitapları günlük rutininize entegre edin. Böylece kitap okuma eylemi, sadece çocukların yaptığı bir şey değil, aynı zamanda yetişkinlerin de bir uğraşı ve ailenizin sevilen bir parçası olur.