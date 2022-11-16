Birçok anıyı ilk kez öğreneceğiniz tarihi kronolojik Atatürk romanı: Anne O Bizden Biri

Birçok anıyı ilk kez öğreneceğiniz tarihi kronolojik Atatürk romanı: Anne O Bizden Biri

Gazeteci-yazar Yaşar Gürsoy, yeni kitabı Anne O Bizden Biri ile okurlarına birçok anıyı ilk kez öğrenecekleri belgelere dayanarak kurgulanmış eşsiz bir Atatürk romanı sunuyor.

Atatürk’le yaşanan birebir anılara ve gerçek bilgilere yer verilerek hazırlanmış olan, tarihi belgesel niteliği taşıyan bu romanı okurken hüzünlenecek, kitabı elinizden bırakamayacaksınız.

Atatürk devrimci, kendini sürekli yenileyen bir liderdi. Ömrünü ulusuna, Anadolu’da yaşayan her insana, bütün halklara adamıştı... Binlerce kitap okudu ama en mükemmelini kendisi yazdı. İnsana hayrandı. Onurlu birer insan olmayı öğretti halkına...

Allah ile kul arasına girilmeyeceğini savundu. Gerçek, çağdaş bir dindardı. Karşı olduğu, din bezirgânlarıydı. Tüm etnik kimliklere saygılıydı. Din ve mezhep ayrılığı nedir bilmez, hepsine saygı gösterirdi...

"Anne o bizden biri"

Bu kitap belgesel bir tarihi roman niteliği taşımaktadır. "Anne o bizden biri" sözü, Atatürk’ün yanında 17 yıl hemen her anını paylaşan, en yakın koruması Çorumlu Bekir (Cingöz) Çavuş’a atıfla, annesi Zübeyde Hanım ile tanıştırılırken söylenmiştir.

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"Ben diktatör değilim"

"Ben diktatör değilim. Kuvvetim olduğunu söylüyorlar; evet, bu doğrudur. İsteyip de yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Çünkü zoraki ve insafsızca hareket etmek istemem. Bence diktatör, başkalarını iradesine bağlayandır. Kalpleri kırarak değil, kalpleri kazanarak hükmetmek isterim."