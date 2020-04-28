Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları’nın yazarından Koronanın olası 12 sonucu

‘Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları’ kitabının efsane yazarı John Perkins, Koronavirüsün olası on iki sonucunu açıkladı…

Önemli kitapların çevirisini yapan, editör kimliği ile yayıncılıkta güzel kitapları bizimle paylaşan Nazlı Berivan Ak’ın çevirisiyle rastladım bu konuya. Perkins, April Yayınları'ndan çıkan çarpıcı kitabı ile bilinen efsane yazarlardan biri ve ‘Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları’nın tanıtım bülteninde şöyle diyordu:

“ABD'de tam 24 yayınevinin yayınlamaya korktuğu, yazarın 5 kez yazmaya karar verip, her seferinde rüşvet ve tehdilerle vazgeçirildiği, yayınlandığı ülkelerde gündemi sarsan, tüyler ürperten gerçekler.”

‘Dünyamızı kimler yönetiyor?’ sorusunun peşine düşen Perkins, bildiklerini açık açık anlatıyordu. Nereden mi biliyordu onca şeyi? Çünkü o bir ET idi. Yani Ekonomik Tetikçi…

Kitabı okuyanlarınız cevaplara hakim. Perkins, şimdi içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin olası 12 sonucundan bahsediyor. Öngördüğü sonuçları, Nazlı’ya teşekkür ederek, sizinle paylaşmak istiyorum. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz?

#evdeyimokuyorum

(John Perkins)

PERKINS’TEN, KORONANIN OLASI 12 SONUCU





- Şirketler ürünlerini internet üzerinden satabilmek için reflekslerinin kuvvetli olması gerekliliğinin önemini kavrayacak.

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- Birçok kurum (özel, devlet, kâr amacı gütmeyen sektörler), çevrimiçi toplantı ve konferanslara daha çok yönelecek. Covid-19 bu tarz toplantıların ulaşım için harcanan zamanı ortadan kaldırdığını ve daha verimli olduğunu gösterdi.

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- Amazon, UPS gibi ürünleri müşteriye ulaştıran şirketler fosil yakıtı ve insan çalışanlara ihtiyacı azaltan elektronik cihazlara, dronelara ve yapay zekaya daha çok yönelecekler.

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- Aynı zamanda şirketler sipariş toplama, raf doldurma gibi hizmetlerde de daha çok robot ve yapay zekaya odaklanacaklar.

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- Bireyler FaceTime, Zoom gibi alanlara olan bağlılıklarını artıracaklar. Yüz yüze toplantı yapmaya devam edecekler; ancak bağlantıda kalmanın çok daha ucuz ve daha etkili yolları olduğunu da görecekler.

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- Eğitim kurumları daha çok çevrimiçi sınıf açacak. Yeni binalar inşa etmektense öğrencilerine daha iyi teknoloji sağlamaya yönelecekler.

(Nazlı Berivan Ak)

- Çin, Los Angeles gibi yerlerde hava kirliliğinin azalmasıyla yeni dersler çıkarılacak.

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- Dünya neredeyse elektrikle çalışırken rüzgar, güneş ve henüz keşfedilmemiş teknolojiler dahil hava kirliliğine yol açmayan enerjiler üreten teknolojileri geliştiren, kuran, inşa eden ve işletenler yükselişe geçecek ve başarı kazanacak.

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- Online işlerin değeri (Google, Facebook gibi) ve işletim sistemleri, teknolojik cihazlar üretenler (Apple, Microsoft gibi) yükselişe geçecek.

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- İnsanlar daha basit ve daha idareli yaşamının yollarını öğrendiler; bunun sonucu özellikle genç jenerasyonda hayat biçimi değişiklikleri yolda, ekonomiye de büyük etkisi olacak.

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- Askeri silahlanma ve sağlık sistemleri harcamaları arasında bir denge oluşacak. Amerika'nın korona paketinin $2.2 trilyon olması önemli bir mesaj içeriyor. Güçlü bir sağlık sisteminin ulusal güvenlik için olmazsa olmaz olduğu ortada.

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- Uluslar beklenmedik küresel durumlara karşı güç birliği yaparken, yerel topluluklar ise, daha bağımsız ve kendilerine yeter hale gelmek için yeni dönemde daha sıkı çalışacaklar.

Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları

John Perkins

April Yay.

S.: 320

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Damla Karakuş

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