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    Bir garip cinayet romanı: Yen

    İlk kitabı Geçit: Hikayem ve Ötesi ile uzun süre, en çok satanlar listelerine adını yazdıran iş insanı Esra Oflaz; roman türündeki ikinci kitabı "Yen" ile yeniden okuyucunun karşısında.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 11:52
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    Bir garip cinayet romanı: Yen

    Esra Oflaz'ın bir garip cinayet romanı olarak tanımladığı, Feridun Andaç’ın ise edebiyat danışmanlığını yaptığı, sevginin, bekleyişin ve arayışın romanı Yen, raflarda...

    Yen, dünya diyarında azaplı bir mutlak kadere yeniden bedenlenen ve cinayete kurban gideceğini öğrenen roman başkahramanı Peri’nin; tekamülünün döngüsel zaman dehlizlerinde katilini arama, kaderini yeniden inşa etme ve bozyapını tamamlama macerasını anlatıyor.

    Okurlara kendi tekamül bozyaplarını tamamlamalarının yol haritasını bilim ile bilgelik arasında gizemli bir çizgide sunan bu sürükleyici kitap, Doğan Novus tarafından yayına hazırlandı.

    Bir garip cinayet romanı: Yen #1

    Sayfa: 224

    "YENİ KİTAP YAZMA FİKRİM YOKTU"

    Esra Oflaz, kitabıyla ilgili şunları ifade etti: "Yeni bir kitap yazma fikrim yoktu aslında. Ancak tüm yaşamı etkileyen Covid-19 pandemisi ile insanlığı ansızın kıskıvrak yakalayan ölüm korkusu ilham verdi bir nevi. Kendim koronaya yakalandığımda yoğun bakımda tedavi gördüm. O odada, oksijene bağlı, hayat enerjim en alt seviyelere düştüğünde aniden yazmaya başladım. Yaşamım boyunca ölümle birkaç kez karşılaşmış hatta kalbim durduğunda, ruhum bedenimden ayrışmış ölüme yakın deneyim edinmiştim. Ve bu ölüme yakın tecrübe beni insan bedeninin gizli anatomisi ile tanıştırmıştı, yaşamdaki sihire açılan. İşte bu gaip roman dünyamızı derinden değiştiren Covid-19 pandemisi ve benim şahsi ölüme yakın deneyimimden esinlendi."



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