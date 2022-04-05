Bir gençlik kitabı: Deniz Kızı

Çiğdem Gündeş’in kaleminden Yıldız Kaydırağı ve Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı ödüllü Mizyâl Çakmak’ın Deniz Kızı isimli ilk gençlik romanı.

Yıldız Kaydırağı: Bir Solucan Hakkında Ne Yazabilirim?, Masal Cadısı, Rüzgârın İzinde Düşlerin Peşinde, Kayıp Sorular, Hangisi Sihirli, Gülücük Renkli Kelebek gibi sevilen çocuk kitaplarının yazarı Çiğdem Gündeş, Altın Kitaplar’dan çıkan Yıldız Kaydırağı’nda düşlerimize yeni renkler katmaya devam ediyor. Bizleri yıldızlardan oluşmuş bir kaydırakta, o rengârenk düşler ülkesine konuk ediyor.

DENİZ KIZI

Deniz Kızı: Kaan istemeyerek gittiği halasının yazlığında, o güne kadar tanıdığı çocuklardan çok farklı biriyle karşılaşır. İlk başta birbirlerine yabancıdırlar, ancak bir deniz kızının araya girmesiyle her şey değişir. Böylece zorunlu yaz tatili bir şenliğe dönüşür.

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