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- Bir haftayı daha geride bıkarken, beş öneri kitap sunuyoruz
Bir haftayı daha geride bıkarken, beş öneri kitap sunuyoruz
Şubat ayının son haftasındayız artık ve yeni bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Hafta sonu okumaları için beş kitap öneriyoruz.
- Özel İçerik
- 25.02.2022 - 12:19
- Güncelleme : 25.02.2022 - 13:40
Şubat ayını da geride bırakmak üzereyiz. Ve şubatın son haftasındayız; bunun için hafta sonu okumalarını düşünerek sizler için kitap listesi hazırladık. Keyifle okuyabileceğiniz kitaplara göz atalım...
İyi okumalar dileriz...
Tiamat
Sayfa: 160
Şiddet Üzerine Düşünceler
Georges Sorel’in Şiddet Üzerine Düşünceler’i şüphesiz 20. yüzyılın en tartışmalı, en dehşet verici ve en tehlikeli kitaplarından biri.
Sayfa: 424
Hayatın Sesi
Sayfa: 354
Kuşkesen
Şiir severler için...
Sayfa: 96
Solan Akdeniz: 1550-1870
Kitap bugünkü şekliyle Akdeniz’in ortaya çıkışını, uzun erimli tarihsel eğilimler ekseninde, sabırla tasvir ediyor.
Sayfa: 544
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