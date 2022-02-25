Euro
15.80
-0.31%
Dolar
14.10
0.54%
Altın
865.42
1.18%
Borsa
1912
3.27%
Bitcoin
546.194
7.81%
BTXN Coin
39.39
2.20%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C
    Bir haftayı daha geride bıkarken, beş öneri kitap sunuyoruz

    Bir haftayı daha geride bıkarken, beş öneri kitap sunuyoruz

    Şubat ayının son haftasındayız artık ve yeni bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Hafta sonu okumaları için beş kitap öneriyoruz.
    • Özel İçerik
    • 25.02.2022 - 12:19
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 13:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Şubat ayını da geride bırakmak üzereyiz. Ve şubatın son haftasındayız; bunun için hafta sonu okumalarını düşünerek sizler için kitap listesi hazırladık. Keyifle okuyabileceğiniz kitaplara göz atalım...

    İyi okumalar dileriz...

    Tiamat

    Bir haftayı daha geride bıkarken, beş öneri kitap sunuyoruz #1

    Sayfa: 160

    Şiddet Üzerine Düşünceler

    Bir haftayı daha geride bıkarken, beş öneri kitap sunuyoruz #2

    Georges Sorel’in Şiddet Üzerine Düşünceler’i şüphesiz 20. yüzyılın en tartışmalı, en dehşet verici ve en tehlikeli kitaplarından biri.

    Sayfa: 424

    Hayatın Sesi

    Bir haftayı daha geride bıkarken, beş öneri kitap sunuyoruz #3

    Sayfa: 354

    Kuşkesen

    Bir haftayı daha geride bıkarken, beş öneri kitap sunuyoruz #4

    Şiir severler için...

    Sayfa: 96

    Solan Akdeniz: 1550-1870

    Bir haftayı daha geride bıkarken, beş öneri kitap sunuyoruz #5

    Kitap bugünkü şekliyle Akdeniz’in ortaya çıkışını, uzun erimli tarihsel eğilimler ekseninde, sabırla tasvir ediyor.

    Sayfa: 544

    İletişim için: 

    Kitap@ensonhaber.com.tr


    İlginizi Çekebilir

    Kolay ve hızlı yatırım yapabileceğin bu sisteme kaydol!
    Piyasalar Investment

    Kolay ve hızlı yatırım yapabileceğin bu sisteme kaydol!

    Bitexen 25 Şubat
    Advertorial Mobil

    Bitexen 25 Şubat

    Rusya'da savaş karşıtı protesto düzenlendi
    Gündem

    Rusya'da savaş karşıtı protesto düzenlendi

    Görüş Bildir