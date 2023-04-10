Bir halkın soykırıma uğramasını anlatan roman: Hocalı Katliamı Günlerinde Aşk Yazar Ferhat Atik'in yazdığı ve Destek Yayınları'ndan okurlarla buluşan Hocalı Katliamı Günlerinde Aşk kitabı, dünyanın seyirci kaldığı bir halkın tükenişini, soykırıma uğrayışını anlatıyor.

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Sovyetler Birliği’nin dağıldığı, dünyanın yeniden şekillendiği ve Balkanlar’ın dönüşüm geçirdiği 90’lı yıllar… Bu dönem kitlesel katliamlara varan, kimilerince “soykırım” olarak nitelenen saldırılar yapılması gibi pek çok üzücü olay yaşandı. Bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu olay, dünya siyaset tarihinde kara bir leke olarak kaldı. Binlerce masum insanın ölmesine neden olan Hocalı Katliamı'nı bir de bu kitaptan okuyun.

Yazar Ferhat Atik'in akıcı ve dokunaklı kaleminden bir halkın nasıl soykırıma uğradığını okuyacaksınız.

30 yıl önceydi. Dünya, insanlık tarihinin en korkunç katliamlarından birine uyandığında takvimler 26 Şubat 1992’yi gösteriyordu.

Tarihe kara bir leke olarak geçen katliam, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında meydana geldi. Ermeni kuvvetleri kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmaksızın önüne geleni katletti.

Büyük soykırım

Dünya refah içinde yaşayanlar ile eziyet çeken milyonlarca mazlum arasında bölünmüştü adeta… İşte tam da bu dönemde yaşandı Hocalı katliamı. Bugün birçok ülke ve topluluk tarafından soykırım olarak kabul edilen Hocalı’dan vicdanları sızlatan, anlatılamamış pek çok hikâye kaldı geriye. Hocalı Katliamı Günlerinde Aşk kitabıyla Ferhat Atik işte bu hikayelerden bir bölümünü anlatıyor okurlarına…

Sayfa: 216

Kitaptan...

“Daha, çok anlatacaklarım var. Daha çok bilinmesi gerekenler var. Bir katliamın ortasındaki aşkı unutmamam lazım. Aygül’ü unutmamam lazım. Hocalı katliamını unutmamam lazım. Aslında gördüklerimi, işittiklerimi, yaşadıklarımı hiç ama hiç unutmamam lazım.”

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ergul.tosun@ensonhaber.com