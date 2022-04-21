Bir hücre biyoloğunun gözünden ilişkilerde cenneti yaratmanın bilimi

Çok satan İnancın Biyolojisi kitabının yazarı Gelişim Biyoloğu Dr. Bruce Lipton, ilişkilere daha önce hiç bakmadığınız bir gözle bakıyor.

Tek hücrelerden 50-trilyon-hücreli insan bedenine kadar her organizmayı topluluk halinde olmaya, diğer organizmalarla ilişki kurmaya iten temel bir biyolojik zorunluluk vardır. Peki, bu hayatı ilk gününden itibaren yalnız geçiremeyeceğimiz konusu bu kadar kesin olmasına karşın ilişkilerde neden hâlâ başarısızız?

Gelişim Biyoloğu Dr. Bruce Lipton, Balayı Etkisi kitabında başkalarıyla ilişki kurma yollarımızın ardındaki bilimi anlayarak ve mümkün olan en iyi şekilde bağ kurmak için stratejileri öğrenerek yol almamızı sağlıyor.

"Balayı Etkisi"

Yaşamınızdaki Balayı Etkisi’ni nasıl yarattığınızı ve sonunu nasıl getirdiğinizi öğrendiğinizde kötü ilişkilerdeki temel sorununuzun kötü karmanız olmadığını anlayacak ve sonsuza dek mutlu bir ilişki yaratabileceksiniz.

Sayfa: 192

Gezegenin iyileşmesi

Bu kitapla en nihayetinde gezegenimizin iyileşmesini sağlayacak sağlıklı ilişkiler yaratmak için son derece başarılı bir modelle tanışacaksınız.

Hayatınızın en muazzam aşk ilişkisini düşünün, aklınızı başınızdan alan o Büyük Aşk’ı. Ayaklarınız yerden kesildi, yemeyi içmeyi unuttunuz ve etkisi “sonsuza dek” sürecek o aşk iksirini yudumlayacağınızı düşündünüz.

Bu Balayı Etkisi’ydi. Ancak işler düşündüğünüz gibi gitmedi; günlük tartışmalar, ayrılıklar ya da boşanma kapınızı çaldı. Suçlu kimdi? Hormonlarınız, nörokimyasallarınız, genleriniz ya da ideal-olmayan yetiştirilme tarzınız mı?

Bir insan aslında deriyle kaplı bir petri kabının içindeki 50 trilyon duyarlı hücreden oluşan bağ kurmak üzere tasarlanmış bir canlıdır ve bu biyolojik bir zorunluluktur. Peki doğa bizi ilişkiler konusunda nasıl yönlendirir?

İnancın biyolojisi

Çok satan İnancın Biyolojisi kitabının yazarı Gelişim Biyoloğu Dr. Bruce Lipton, ilişkilere daha önce hiç bakmadığınız bir gözle bakıyor. Güçlü ve zarif anlatımıyla psikolojinin 4 zihin süreci, biyokimya ve kuantum fiziğinin ışığında Balayı Etkisi’ni tüm yaşamınıza nasıl yayabileceğinizi bilimsel olarak açıklıyor.

Bruce Lipton, bilim ve spiritüellik arasında köprü kuran çalışmalarıyla gezegenimizi nasıl düzeltebileceğimizi ve türümüzün nasıl hayatta kalacağını anlatan öncü bir ses oluyor.