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    Bir İstanbul romanı: Yeditepe İnsanları

    Hasan Hayyam Meriç’in ikinci kitabı Yeditepe İnsanları, İstanbul'u özleyen ve bilmek isteyen okurlar için rehber niteliğinde.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2022 - 11:28
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 11:33
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    Bir İstanbul romanı: Yeditepe İnsanları

    İstanbul’da bir anlatıcı dolaşıyor sokak sokak. Adı Dua. Dostlarına, mahallesine, İstanbul’una dair hikâyeleriyle yürüyor.

    Anlatacak bir hikâyesi var ama onu anlatmak için önce başka hikâyeler anlatmalı. İnsanın kendi hikâyesi, biraz da başkalarınındır çünkü.

    2021 yılında Hiyerofant adlı romanı yayınlanan Hasan Hayyam Meriç’in ikinci kitabı Yeditepe İnsanları. Yeniden doğmak ve yeniden yazılmak isteyen Dua’nın, ama en çok İstanbul’un romanı.

    Bir İstanbul romanı: Yeditepe İnsanları #1

    Kitaptan...

    "Bir senedir uyuyamıyorum. Sadece kaçmak yetmiyor artık diye düşünüyorum. Belki de güncemi dahi kendim gibi, kendim olarak tutmamalıyım diye bir fikir parlıyor zihnimde. Yeni bir çare, yeni bir maske icat etmeliyim, diyorum. Kendime yeni bir Dua anlatmanın, onun ağzından yazıp konuşmanın sözünü veriyorum. 06.00’da dışarı çıkıyorum. Boğazkesen’e doğru koşuyorum."


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