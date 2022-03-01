Bir Kadıköy romanı: Haziran Kalsın

Burak İhsan’ın sanata, aşka, zamana ve insana dair sürprizlerini kendine özgü akıcı bir dille bize aktardığı Haziran Kalsın, Kadıköy’ü ve Yeldeğirmeni'ni adım adım içimize işliyor.

Haziran Kalsın, okuru üzerinde kalıcı bir etki bırakmak için çaba sarf etmiyor; çünkü Suphi’nin hikâyesi bunu kendi kendine başarıyor.

Sokakların kokusu, manzaraların yansıması, aşkın tadı ve müziğin nağmeleri eminiz sizi de sarıp sarmalayacak, bir an olsun özlediğiniz İstanbul’u hissetmenizi sağlayacak.

Haziran Kalsın, tam da böyle bir eser. Romanın başkahramanı Suphi’nin hayat macerasını sayfa sayfa okurken, adım adım Kadıköy’ü geziyorsunuz.

Kimi yerde kendinizi Yeldeğirmeni’nin denize kavuşan sokaklarından birinde buluyorsunuz, kimi zaman da Moda’nın yeşilinin denizin mavisiyle coşkulu buluşmasına şahit oluyorsunuz.

Arada, karşı yakadan Kadıköy’ü selamlayan Galata ve Beyoğlu’nda nefeslensek de, romana ruhunu veren Yeldeğirmeni’nden gözlerinizi alamıyorsunuz.

EVİNİZE BUYUR EDECEĞİNİZ KARAKTERLER

Suna Hanım’ın rüyasını bölen bir cam kırılmasıyla başlayan roman, oğlu Suphi’nin camı kırılan evdeki Ahsen’e âşık olmasıyla devam ediyor. Günlük hayattaki sıradan problemlerimize farklı açılardan bakarak zihnimizi açıyor.

Ayrıca, Haydarpaşa Garı’nda şef yardımcısı olan dede Suphi Bey’den eşi Dilşad Hanım’a, heyecanlı ve hevesli bir genç olan Garo’dan hem yazar hem mimar olan Madam Angeliki’ye o kadar samimi karakterlerle tanışıyorsunuz ki, evinize davet edip bir kahve ikram edesiniz geliyor.





KADIKÖY'E GİDİLİR AMA KADIKÖY OKUNUR MU?

Bir semti semt yapan ve ona asıl duygusunu veren en önemli olgulardan biri, içinde yaşayan veya oradan gelip geçen insanların hikâyeleridir. Aynı zamanda, bu gelip geçen insanların hatıralarını bıraktıkları apartmanlar, kafeler, parklar, sokaklardır.





ÇOK YÖNLÜ BİR ROMAN

Hafif bir müzik açıp, en sevdiğiniz koltuğa geçip, sonra da elinize kitabınızı alıp okumaya başlarsınız ya…

Yazar Burak İhsan’ın bu eserinde o müzik, kitabın içinden yükseliyor. Yirmi dört saat içinde geçen hikâye, yazarın kendi ifadesiyle "Nihavend makamında başlayıp hüzzam makamında karar kılıyor."

