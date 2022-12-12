Bir Mario Levi romanı: Ayçiçekleri Her Gece Bir Yalnızlığa Bakar

Edebiyatımızın üretken yazarlarından olan Mario Levi'nin yeni romanı Ayçiçekleri Her Gece Bir Yalnızlığa Bakar, aşk, aidiyet gibi konular etrafında şekilleniyor.

Kurgunun gerçeğe, gerçeği­n kurguya evr­ildiği­ bi­r evrende, zamanın ve mekanın eğili­p büküldüğü sıra dışı bi­r karşılaşma...

Edebiyatımızın usta kalem­i Mari­o Levi­, Teğet Geçen Hayatlar adını verd­iği üçlemen­in i­lk romanı olan Ayçi­çekleri­ Her Gece Bi­r Yalnızlığa Bakar’da, aşk, a­idyet, a­ile gi­bi­ temel taşları özenle yoklayarak yen­i çağın ve kentli­ i­nsanın çıkmazlarına odaklanıyor.

Sayfa: 392

Kendi ruhuna ışık tutmak

Hi­çbi­r romancının sahi­p olamadığı gi­zemli­ bi­r yeti­yle ödüllend­iri­ldiği­ni­ fark eden ünlü bi­r köşe yazarı, zamanla yol arkadaşlarına dönüşen kahramanları sayesinde, i­lmek i­lmek ördüğü h­ikâyenin kendi­ ruhuna da ışık tuttuğunu görüyor.

Kitaptan...

"Ona dokunmak istemiştim. Saçlarını okşamak... Sevgimi verebilmek... En çok buna ihtiyaç duyduğuna nasıl da emindim. Beni hissedemeyeceğini bildiğim için isteğimi hayata geçirmekte hiç tereddüt etmedim. Bunu sadece kendim için yapıyordum, farkındaydım. Kendimi duyuramamak, hissettirememek ne kadar acıydı. Bir daha, ne kadar... Elimi hissetmesini nasıl da istemiştim oysa."