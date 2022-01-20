Bir Mevlevi'nin gözünden yirminci yüzyıl Türkiye’si

Mevlevilik ve mesnevihanlık denince son devrin öne çıkan isimlerinden olan Şefik Can’ın hatıraları Sufi Kitap etiketiyle yayınlandı.

Bir asra yakın süren ömründe imparatorluktan cumhuriyete geçişe, devrimlerden darbelere ve daha birçok önemli olaya şahitlik eden Şefik Can’ın hatıraları, bir mutasavvıfın gözünden yirminci yüzyılın alternatif bir tarih okuması hüviyetini taşıyor.

Şefik Can, son devrin en mühim mesnevihanlarından Tahirü'l-Mevlev'nin yanında yetişmiş ve Mesnevî üzerine ciddi tetkiklerde bulunmuş bir âlim ve sufi.Can, Kuleli Askeri Lisesi başta olmak üzere çeşitli askeri mekteplerde ve özelokullarda edebiyat öğretmenliği yapmış bir isim.

Osmanlı'nın son dönemi, Ermeni olayları, Milli Mücadele ve genç cumhuriyetin kuruluşu gibi devirlere şahitlik eden Şefik Can’ın hatıraları, şimdiden kültür ve irfan hayatımız için kaynak eserlerden olmaya aday.

BİR YİRMİNCİ YÜZYIL PANORAMASI

Şefik Can Hatıralar ile okurlar 96 yıllık uzun vebereketli bir ömrün İstanbul ve Anadolu' daki ilmi ve dini muhitlerden yayıncılık dünyasına, sahaflar ve kitapçılardan, siyasi ve askeri hayata kadar önemli olayların birincil elden tanıklığını okuma şansı elde ediyor. Bu yönüyle eser için Türkiye'nin son yüzyılının panoraması denilebilir.

96 YILLIK EŞSİZ BİR ŞAHİTLİK...

96 yıllık eşsiz bir şahitliğin dökümü olan Şefik Can Hatıralar kitabında Mustafa Kemal Atatürk'ten Fevzi Çakmak'a, Tahirü'l-Mevlevî'den Mehmed Akif'e, Eşref Edip'ten Şerif Muhittin Targan'a, Sahaflar şeyhi Hacı Muzaffer Ozak'tan Abdülbaki Gölpınarlı'ya, Nazım Hikmet'ten Vedat Türkali'ye, Neyzen Tevfik'ten Tagore'a, Faruk Gürler Paşa'dan Faruk Güventürk'e, Necip Fazıl'dan Peyami Safa'ya, Sevan Nişanyan'ın sahaf dedesi Nişanyan'dan Fuzuli'yi Ermeniceye çeviren Terzibaşıyan'a, Halide Edip'ten Şukufe Nihal'e, J. Arberry'den Annemarie Schimmel'e, Yahudiler'den Masonlara, Mevlevilerden Bektaşilere, Nakşilerden Melamîlere, Hz. Hızır (as) ile görüşen Ladikli Ahmed Ağa'dan Yaman Dede'ye bilinen bilinmeyen nice insana rastlamak mümkün.