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    Bir solukta okunan kısa klasik kitaplarında bu ay

    Kısa Klasikler'de bu ay: Hat Bekçisi Thiel, Peter Schlemihl'in Acayip Sergüzeşti kitapları var.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 09:45
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    Bir solukta okunan kısa klasik kitaplarında bu ay

    Bir solukta okunan, kitapseverlerin her zaman yanında taşıyabileceği kısa klasik kitaplar yyaınlanmaya devam ediyor.

    İşte o kısa klasikler...

    Hat Bekçisi Thiel

    Alman edebiyatının son klasiği kabul edilen Hat Bekçisi Thiel, aynı adı taşıyan ana karakterinin psikopatolojik vakasına eğilir. Sanayi Devrimi'yle sarsılan zümre toplumunun yerini sınıflı toplum yapısı almadan hemen önceki âna odaklanan eser, makineleşme tehdidi karşısında insanın çaresizliğini simgeleştirir.

    Bir solukta okunan kısa klasik kitaplarında bu ay #1

    Sayfa: 48

    Peter Schlemihl'in Acayip Sergüzeşti

    Peter Schlemihl'in Acayip Sergüzeşti, toplumda kendine yer edinme arzusundaki genç bir insanın fantastik mücadelesini anlatır. Gölgesiyle birlikte kimliğinin en önemli unsurunu yitiren Schlemihl'in öyküsü, tarihsel Faust mitinin yazınsal izdüşümlerinden biridir.

    Bir solukta okunan kısa klasik kitaplarında bu ay #2

    Sayfa: 90


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