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    Bir sosyal ihtiyaç olan kitap okumayı gösterişten uzak tutmak

    Kitap okumak, kitaba zaman ayırmak önemli meziyettir elbette. Ama bunu gösterişten uzak biçimde yapmak, daha yararlı olur görüşünde olmak gerekiyor.
    • Özel İçerik
    • 10.08.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 11:59
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    Bir sosyal ihtiyaç olan kitap okumayı gösterişten uzak tutmak

    Çok kitap okumak önemlidir. Fakat okuduğunu anlamak daha da önemlidir. Kitap okumak insanların sosyal bir ihtiyacıdır. Nasıl yemek yiyor, su içebiliyorsak ve bunlar bizim fizyolojik ihtiyaçlarımızsa; kitap okumak da bireylerin sosyal ihtiyacından ileri gelmektedir.

    Kitap okumak bir gösteriş mi? Yoksa okunması gerektiği için mi zaman ayırıyoruz. Ya da girdiğimiz arkadaş ortamlarında daha farklı ve entelektüel görünmek için mi kitap okuyoruz.

    Bilmeyi arzu etmek

    Bilmek ve bilmeyi arzulamak 2 bin yıl önce filozofların peşinde koştuğu bir konudur. Hatta bununla ilgili Aristoteles'in "İnsan doğası gereği bilmeyi arzu eder." sözü insanın bilme merakını açıklamaktadır.

    Bir sosyal ihtiyaç olan kitap okumayı gösterişten uzak tutmak #1

    Gösterişten uzak kitap okumak

    Başlığa bakarak kimseyi zan altında bırakmak istemiyoruz. Sözümüz kitap okumayı gerçekten seven okulara değil.

    Sosyal medyada ya da başka mecralarda sırf kitap okuyorum izlenimi vermek için ve hiçbir zaman okunmayan kitapları paylaşmak ne kadar doğru?

    Eylemlerin kıymetlisi

    Bu hem kitaba saygısızlık hem de kişinin kendini kandırmasından başka bir şey değildir. Bunun yerine kitaptan derin haz alarak okumak ve bunu gösterişten uzak biçimde yapmak eylemlerin en kıymetlisidir.

    Bir sosyal ihtiyaç olan kitap okumayı gösterişten uzak tutmak #2

    Çantada kitap taşımak

    Seyahatlerde yanımıza kitap taşımak ve hayatın her alanında kitaba zaman ayırmak elzemdir. Vapurda, metroda, otobüste boş boş etrafımıza bakmak yerine çantamıza attığımız kitabı alıp okumak ve büyülü bir dünyanın kapılarını aralamak bizce çok mühim.


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