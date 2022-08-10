Bir sosyal ihtiyaç olan kitap okumayı gösterişten uzak tutmak

Kitap okumak, kitaba zaman ayırmak önemli meziyettir elbette. Ama bunu gösterişten uzak biçimde yapmak, daha yararlı olur görüşünde olmak gerekiyor.

Çok kitap okumak önemlidir. Fakat okuduğunu anlamak daha da önemlidir. Kitap okumak insanların sosyal bir ihtiyacıdır. Nasıl yemek yiyor, su içebiliyorsak ve bunlar bizim fizyolojik ihtiyaçlarımızsa; kitap okumak da bireylerin sosyal ihtiyacından ileri gelmektedir.

Kitap okumak bir gösteriş mi? Yoksa okunması gerektiği için mi zaman ayırıyoruz. Ya da girdiğimiz arkadaş ortamlarında daha farklı ve entelektüel görünmek için mi kitap okuyoruz.

Bilmeyi arzu etmek

Bilmek ve bilmeyi arzulamak 2 bin yıl önce filozofların peşinde koştuğu bir konudur. Hatta bununla ilgili Aristoteles'in "İnsan doğası gereği bilmeyi arzu eder." sözü insanın bilme merakını açıklamaktadır.

Gösterişten uzak kitap okumak

Başlığa bakarak kimseyi zan altında bırakmak istemiyoruz. Sözümüz kitap okumayı gerçekten seven okulara değil.

Sosyal medyada ya da başka mecralarda sırf kitap okuyorum izlenimi vermek için ve hiçbir zaman okunmayan kitapları paylaşmak ne kadar doğru?

Eylemlerin kıymetlisi

Bu hem kitaba saygısızlık hem de kişinin kendini kandırmasından başka bir şey değildir. Bunun yerine kitaptan derin haz alarak okumak ve bunu gösterişten uzak biçimde yapmak eylemlerin en kıymetlisidir.

Çantada kitap taşımak

Seyahatlerde yanımıza kitap taşımak ve hayatın her alanında kitaba zaman ayırmak elzemdir. Vapurda, metroda, otobüste boş boş etrafımıza bakmak yerine çantamıza attığımız kitabı alıp okumak ve büyülü bir dünyanın kapılarını aralamak bizce çok mühim.