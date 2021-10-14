Euro
10.6755
1.25%
Dolar
9.181
1.14%
Altın
530.28
1.28%
Borsa
1.415
0.12%
Bitcoin
523.778
5.53%
EXEN Coin
21.32
-6.45%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Bir tefrika dizisi: Meçhul Kuvvetlere Kurban

    Türk edebiyatında bir döneme damgasını vuran tefrika romanları ve yazarlarını günümüz okurlarıyla buluşturan "Tefrika" dizisi, Meçhul Kuvvetlere Kurban romanıyla devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 12:35
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 12:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bir tefrika dizisi: Meçhul Kuvvetlere Kurban

    Görgü tanıklarıyla dolu bir evde, kimsenin olmadığı kilitli bir odada işlenen timsahlı iğne cinayeti...

    Meçhul kuvvetler tarafından işlendiği düşünülen, polis teşkilatının çözemediği bu gizemli cinayeti, Sultan’ın emriyle görevlendirilen İhsan Avni çözebilecek midir?

    Bir tefrika dizisi: Meçhul Kuvvetlere Kurban #1

    Sayfa: 249

    İLK KEZ BASILDI

    Selim Nüzhet Gerçek’in, 13 Kasım-7 Aralık 1922 tarihleri arasında İleri gazetesinde 24 tefrika olarak yayınlanan Meçhul Kuvvetlere Kurban romanı; Mısır uygarlığı, meçhul kuvvetler gibi unsurlarla bir taraftan fantastiğe göz kırpar, diğer yandan esrarlı bir cinayetin çözüm sürecinin aktarılmasıyla polisiye türünün özelliklerini taşır.

    Selim Nüzhet Gerçek’in Ahmet Kâmil takma adıyla yazdığı bu romanı, ilk kez kitap olarak basılıyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir