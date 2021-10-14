Bir tefrika dizisi: Meçhul Kuvvetlere Kurban

Türk edebiyatında bir döneme damgasını vuran tefrika romanları ve yazarlarını günümüz okurlarıyla buluşturan "Tefrika" dizisi, Meçhul Kuvvetlere Kurban romanıyla devam ediyor.

Görgü tanıklarıyla dolu bir evde, kimsenin olmadığı kilitli bir odada işlenen timsahlı iğne cinayeti...

Meçhul kuvvetler tarafından işlendiği düşünülen, polis teşkilatının çözemediği bu gizemli cinayeti, Sultan’ın emriyle görevlendirilen İhsan Avni çözebilecek midir?

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İLK KEZ BASILDI

Selim Nüzhet Gerçek’in, 13 Kasım-7 Aralık 1922 tarihleri arasında İleri gazetesinde 24 tefrika olarak yayınlanan Meçhul Kuvvetlere Kurban romanı; Mısır uygarlığı, meçhul kuvvetler gibi unsurlarla bir taraftan fantastiğe göz kırpar, diğer yandan esrarlı bir cinayetin çözüm sürecinin aktarılmasıyla polisiye türünün özelliklerini taşır.

Selim Nüzhet Gerçek’in Ahmet Kâmil takma adıyla yazdığı bu romanı, ilk kez kitap olarak basılıyor.

Ergül Tosun

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