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    Bir varoluş mücadelesi romanı: Ben Orada Yokken

    Banu Demir yeni romanı Ben Orada Yokken ile yeniden okurlarının karşısında.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 12:43
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    Bir varoluş mücadelesi romanı: Ben Orada Yokken

    Nemesis Kitap’tan çıkan eseri raflardaki yerini alan Banu Demir, hayatı sorgulatan, geçmiş, şimdi ve gelecek arasında bağ kurduran ve çarpıcı kurgusuyla dikkat çeken Ben Orada Yokken’i edebiyatseverlerin beğenisine sundu.

    Etrafınızda olup biteni görmediğinizi sadece konuşulanları duyabildiğinizi ve hiçbir tepki vermediğinizi düşünün. Konuşmak isteyip konuşamadığınızı... Geçmişinizle hesaplaşmak için çok vaktiniz varken, düzeltmek için hiç şansınızın olmadığını hayal edin.

    TALİHSİZ OLAY...

    Başına gelen talihsiz bir olayla komaya giren ve o karanlıkta tüm hayatınınmuhasebesini yapmak zorunda kalan Gizem&#39;in de tek istediği uyanmak ve her şeyeyeniden başlamak için ikinci bir şans yakalamaktı.

    Hayatına koma halinde devamettiğinin farkında olmayan sevdiklerine geri dönüp, onları da uykularındanuyandırabilmektir. Oysa her şansın büyük bir bedeli de vardı hayatta...

    Bir varoluş mücadelesi romanı: Ben Orada Yokken #1

    VAROLUŞ MÜCADELESİ

    Ben Orada Yokken, okuyanları gerçeklerle yüzleştirecek ve hayatın kıymetini yeniden hatırlatacak bir roman. Bir ayna, bir varoluş mücadelesi ve geç atılmış bir çığlık...


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