Bir yazarın gözünden, kitabın yayıma hazırlanma macerası

Koray Avcı Çakman, düş sihirbazlığını üstlendiği Bir Kitabın Macerası'nda, okurun hayal gücünü gezintiye çıkarıyor; kitapların yayıma hazırlık serüvenini gizem dolu bir hikâyeyle buluşturuyor.

''Bir yazar nasıl yazar, bir kitap nasıl ortaya çıkar?'' sorularının izinden giden bu hareketli roman; yazarın yaratım sürecinden editörün yazılı metne sunduğu katkıya, illüstratörün rolünden yayın yönetmeninin sorumluluk alanına, yayıncının dağıtım-tanıtım-satış çalışmalarından korsanla mücadelesine uzanarak, bir kitabın ardında yatan onca gizli kahramana ve yoğun emeğe saygı duruşunda bulunuyor.

"HAYATIM ROMAN"

"Hayatım roman" diyenlerin dünyalarına konuk olup, sözcüklerini kâh bir saka kuşunun cıvıltısında kâh bir kabak kemanenin tıngırtısında arayan Koray Avcı Çakman; bir fikrin kitaba dönüşme aşamasında, hikâyelerin her zaman yazarın ayağına gelmediğine, bazen de yazarların onları arayıp bulduğuna dikkat çekiyor.





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BİR KİTABIN MACERASI

Koray Avcı Çakman'ın, içindeki çocuğu canlı tutan her yaştan okuruna armağan ettiği Bir Kitabın Macerası, yazarın hayatından ve yazma serüveninden de önemli izler taşıyan, 'yaşayan' bir eser.





KORAY ÇAKMAN AVCI HAKKINDA

Henüz küçücük bir çocukken en yakın arkadaşıydı kitaplar... Develer tellal idi, pireler berber; kâh güldü, kâh düşündü onlarla beraber.

Tatillerde Alice onu Harikalar Diyarı'na davet ederdi. Göbeğini hoplata hoplata gülen tavşanla, yumurta adamla onun sayesinde tanıştı. Herkes uykudayken Güliver çalardı kapısını, '"Haydi Cüceler ve Devler Ülkesi'ne!'"derdi.

Her kitap yeni bir serüvendi, her biri onu düş dünyalarında gezdirdi. Hiç terk etmedi onu hayal kahramanları; başucumda onlarla büyüdü. Hâlâ en yakın arkadaşıdır kitaplar. A bir de kediler, köpekler, çiçekler, kuşlar ve yıldızlar... Yazmayı da sevdi okumak kadar. Yazmak onun için gizemli bir yolculuğa çıkmak. Yazmak düş dünyasında kanat çırpmak...

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com