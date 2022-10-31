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    Bir yüzleşme ve cesaret öyküsü: Raoul Taburin

    Yakın geçmişte aynı adla sinemada da kendine yer bulan Raoul Taburin, okura kendini iyi hissettiren kitaplardan.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 12:17
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 12:53
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    Bir yüzleşme ve cesaret öyküsü: Raoul Taburin

    Jean-Jacques Sempé'nin incecik çizgileriyle hayat bulan Raoul Taburin, namı Fransa'nın Saint-Céron kasabasından dünyaya yayılan nevi şahsına münhasır bir bisiklet tamircisinin akıllara durgunluk veren hikayesini anlatıyor.

    Adı bisikletle anılmasına rağmen iki teker üstünde durmayı maalesef beceremeyen bir ustanın çocukluktan erişkinliğine uzanan yaşamını film şeridi gibi gözümüzün önünden geçiren kitap, başarının anahtarını özgüvende arıyor.

    Bir yüzleşme kitabı

    Kariyerlerini büyük sırlar üstüne inşa eden, işinin piri iki adamın yollarını kesiştirerek onları dost ve hatta sırdaş kılan bu içten öykü; okuru kendi sırlarıyla ve gerçekleriyle yüzleşmeye çağırıyor.

    Bir yüzleşme ve cesaret öyküsü: Raoul Taburin #1

    Sayfa: 104

    Cesaret öyküsü

    Sempé mizahının en rafine örneklerinden biri olan bu incelikli eser, okurun yüzünde tatlı bir tebessüm bırakan yüreklendirici bir cesaret öyküsü.


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