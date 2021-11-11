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    Birhan Keskin'den günümüze ait bir Cemal Süreya seçkisi

    Birhan Keskin'in derlediği sevda sözleri, Seviş Yolcu'da bir araya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 10:41
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    Birhan Keskin'den günümüze ait bir Cemal Süreya seçkisi

    Cemal Süreya'nın şiirlerine defterlere, mektuplara eklediği çizimlerin eşlik ettiği Seviş Yolcu; ömürlük bir yol arkadaşı, yepyeni bir İkinci Yeni armağanı.

    Aşık olduğumuzda da,
    Bir şehri çok özlediğimizde de,
    İşler sarpa sardığında da,
    Enseyi kararttığımızda da,
    Üzüldüğümüzde de,
    Yeniden ayağa kalktığımızda da
    Bu seçki bizimle birlikte yürüsün,
    'günyenisi' gibi ışısın isterim.

    Birhan Keskin den günümüze ait bir Cemal Süreya seçkisi #1

    Sayfa: 120

    BİRHAN KESKİN HAKKINDA

    Birhan Keskin, 1963'te Kırklareli'nde doğdu. 1986'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi. 1984 yılında ilk şiirini yayınladı. 1995-1998 arasında arkadaşlarıyla birlikte Göçebe dergisini çıkardı.

    Çeşitli yayın kuruluşlarında editör olarak çalıştı. Ba ile 2006 Altın Portakal Şiir Ödülü'nü kazandı. 2010'da yayınlanan Soğuk Kazı ile 2011 Metin Altıok Şiir Ödülü'nü aldı.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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