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    Bitkilerin bilinmeyen dünyasına yolculuk

    Stefan Mancuso'nun kaleme aldığı Bitkilerin İnanılmaz Yolculuğu kitabı, bitkilerin dünyasına gizemli bir keşfe çıkartıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 10:59
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 11:28
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    Bitkilerin bilinmeyen dünyasına yolculuk

    Stefan Mancuso, kökleri toprağa bağlı bitkilerin kendi türünü korumak için kıtalar arasında nasıl yolculuk yapabildiklerini gözler önüne seriyor.

    Edebiyat dışı okumalar yapmak isteyen kitapseverlerin keyifle okuyabileceği Bitkilerin İnannılmaz Yolculuğukitabı, sizde yepyeni ufuklar açacak. Bitkiler hakkında bugüne kadar bilmediğiniz pek çok gerçeği okuyacaksınız.

    Bitkilerin bilinmeyen dünyasına yolculuk #1

    Sayfa: 168

    Bitkilerin dünyası

    Bitkilerin İnanılmaz Yolculuğu’nda, hayvanlar tarafından dünyanın dört bir yanına taşınan bitkilere, tecrit edilmiş bölgelerde nasıl büyüyebildiklerine, İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombasına maruz kalmış Hibakujumoku ağaçlarına, Çernobil faciasına direnen bitkilere, verimsiz adalara nasıl hayat getirdiklerine ve dünyayı dolaşırken çağlar boyunca nasıl seyahat edebileceklerine şahit olacağız.


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