Bitmeyen kahve, dinmeyen soğuk hava ve kitaplar

Havalar soğuk, kahvemizi alır, sessiz bir köşeye çekilir ve kitap okuruz. Kış mevsimi ve soğuklar insana okuma sevgisi kazandırıyor.

Kış mevsimindeyiz, havalar soğuk...

Yeni yıla girmemize sadece üç gün kaldı. 2021'i uğurlarken, 2022'ye merhaba diyeceğiz. Söz havalardan açılmışken kitap ve kahvenin ayrılmaz bir bütün olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Havaların soğuk olması kitapseverlerin içindeki kitap okuma aşkını daha da pekiştiriyor. Kalın bir battaniyenin altına girip, elimize kahvemizi alıp saatlerce yaşadığımız dünyadan koparız.

KAHVE VE KİTAP...

J. Sebastian Bach’ın uğruna besteler yazdığı, Honoré de Balzac’ın bir yudumu için methiyeler düzdüğü, ünlü Türk Ressam Ali Rıza Bey’e ilham olan kokusu ile kahve lezzetin ve keyfin tanımıdır aslında.

Bu da gösteriyor ki içinde kahve olan her şey biraz da sanatı yansıtıyor. Entelektüel çevrede kahvenin yeri böylece ayrılmış oluyor.

Kitapseverlerin kahve ile çektiği fotoğraflar aslında sanatı ve keyfi bir arada çağrıştırıyor. Bu yüzden de iki objenin bir arada bulunması bu kadar beğeniliyor.