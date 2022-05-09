Biyolojinin ötesine geçmek: Epigenetik Devrimi

Alanın yirmi yıllık tarihini incelerken aynı zamanda en son bulguları ve yenilikleri ele alan kitap, epigenetiğin temellerine bir giriş niteliğinde.

Canlıların gen haritası çıkarıldığında hastalıkların tümüne çare bulunacağına dair inancımız, özellikle 2000’li yılların başında tamdı.

Oysa beklenen gerçekleşmedi ve bilim insanları DNA’nın gizemlerini araştırmaya, hatta ötesine geçecek çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Epigenetik de biyolojide devrim yaratan yeni bir disiplin olarak kendini gösteriyor. Bu yeni alanın önde gelen isimlerinden, İngiliz bilim insanı Nessa Carey’nin kaleme aldığı Epigenetik Devrimi İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayınandı.

Genetik anlamda özdeş iki bireyin birbirinden farklı ve bilimsel olarak ölçümlenebilecek özelliklerinin karşılığı olan epigenetik doğuştan gelen özelliklerle çevrenin etkileşiminin biyolojik çeşitliliği nasıl tasarladığını gösteriyor.

Karaliçe arıların kolonileri

Moleküler biyoloji ve biyoteknoloji alanlarında çalışan Nessa Carey, Epigenetik Devrimi’nde alanın argümanlarını karıncaların ve kraliçe arıların kolonilerini nasıl kontrol ettiği, belli renklerdeki kedilerin neden hep dişi olduğu, bazı bitkilerin çiçek açmadan önce neden soğuk havaya ihtiyaç duyduğu ve vücudumuzun nasıl yaşlanıp hastalandığı gibi çeşitli olgularla ilişkilendiriyor.

Canlıların gelecekteki yönelimleri

Carey, alanın gelecekteki yönelimleriyle beraber insan sağlığını ve hayatını iyileştirme kabiliyetlerini de tartışıyor.

Epigenetik; uyuşturucu bağımlılığı, kıtlığın uzun vadeli etkileri ve çocukluk çağı travmalarının fiziksel ve psikolojik sonuçları üzerine yapılan güncel çalışmalara da yön veren bir disiplin.

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