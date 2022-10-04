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    Bizlere lise sıralarını hatırlatan, mizahı bol kitap: Liseden Arkadaşlar

    Bizlere lise sıralarını hatırlatan, mizahı bol kitap: Liseden Arkadaşlar

    Yazar ve senarist Selçuk Aydemir'in adıyla özdeşleşen kitabı olan Liseden Arkadaşlar, mahalle kültürünü ve arkadaşlıklarını anlatıyor. Kitap aynı zaman güldürüyor ve kahkaha attırıyor..
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 12:22
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    Mahalle kültürünün son demlerinin yaşandığı yıllar… İlk arkadaşlıkların okuldan değil de apartmandan kurulduğu, bakkala diye evden çıkıp arkadaşlarla sokaklarda oynanan zamanlar…

    Küçükçekmece’nin küçük bir mahallesinde büyüyen ve artık gerçekten büyüdüğüne inanan Selçuk, çetecilik işlerini bırakıp gideceği süper lise ile hayatında başka bir sayfa açma hayalleri kurarken evdeki hesap çarşıya uymuyor.

    Mizah dolu hikaye

    Selçuk ne kadar beladan uzak durmak istese de arkadaşları Mete, İsmet ve Serkan’ın da farkında olmadan yaptıklarının katkısıyla belanın tam ortasında buluyor kendini.

    Çalgı Çengi, Düğün Dernek, Kardeş Payı ve İşler Güçler gibi dizi ve filmlerin senarist ve yönetmeni Selçuk Aydemir, 15 yaşındaki bir ergenin gözünden ilk aşkları, arkadaşlıkları, hayalleri, aileyi ve mahalle yaşamını anlatıyor.

    Fonda da Selçuk ve arkadaşlarının okulun en belalı adamına karşı giriştikleri mücadelenin mizah dolu hikayesi var.

    Bizlere lise sıralarını hatırlatan, mizahı bol kitap: Liseden Arkadaşlar #1

    Güldürü vadeden kitap

    Beden dersinin olduğu gün formasının altına eşofman giyenler, siyah-beyaz tüplü televizyona Commodore 64 bağlayan dedeler, sevdiği kıza açılırken ölecekmiş gibi olup da ölmeyenler, kolay çarpılıyor diye Pi’yi 3 değil de 5 alanlar, mahallenin mavi tikli official ulakları yani dırdırcı teyzeler ve arkadaşlık yeminini tamamlamaya kararlı bir grup ergen başrolde Liseden Arkadaşlar’da…

    Selçuk Aydemir’den lise sıralarını hatırlatacak, sıcacık, bol kahkaha vadeden bir kitap


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