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    Bol ödüllü yazar Jenny Offill’in Hava Durumu adlı romanı

    Bol ödüllü yazar Jenny Offill’in Hava Durumu adlı romanı

    Amerikalı yazar Jenny Offill’in Hava Durumu adlı romanı, geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini alarak, okurlarla buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 13:31
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 13:45
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    Jenny Offill, sorgulayıcı, mizahi, imalı üslubuyla bu küçücük romanda okuru kocaman sorularla baş başa bırakıyor. Çağdaşımız Lizzie, Hava Durumu’nda bir iç çığlık gibi, kesik kesik, umutsuz, çare arayarak, bocalayarak konuşuyor, sorguluyor, soruyor..

    Bir zamanların parlak öğrencisi, şimdinin sıradan bir kütüphane memuru, ilişkilerini sorgulayan bir eş, kaygılı bir anne Lizzie… Bağımlı, intihara meyilli, büyümeyen, sorumluluk almayan kardeşi…  Dünyanın Cehennemi adlı podcast’ler yapan,  küresel iklim değişikliğine odaklanmış Sylvia…

    Başkanlık seçiminin gerginliğinin yaşandığı günler, sorunlarla dolu göçmen mahalleleri, herkesin birbirini ötekileştirdiği tekinsiz New York…

    Bol ödüllü yazar Jenny Offill’in Hava Durumu adlı romanı #1

    Sayfa: 176

    KARAMSARLIK, EZELİ KORKULAR...

    Karamsarlık, ezeli korkular, gelecek kaygısı… Kadim inançlar, dinler, yeni moda öğretiler… Artık gençlik günlerini geride bırakan, ağrıları, hastalıkları baş gösteren Lizzie gibi yaşlı bir dünya…

    Ve 21.nci yüzyılın karabasanı: Ardı arkası gelmeyen doğal afetler, savaşlar, kıyamet senaryoları… Belki de dünyanın sonuna doğurulmuş çocukların anne-babası olmak telaşı, onlara bırakacağımız kaos ortamı…

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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