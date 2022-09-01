Borıs Vıan'nın Bütün Çirkinler Öldürülecek adlı nefes kesen polisiyesi

Fransız yazar Borıs Vıan'ın Bütün Çirkinler Öldürülecek adlı romanı, polisiye severler için müthiş bir okuma imkanı sunuyor.

Otuz dokuz yıllık renkli ve verimli yaşamı boyunca romanlar, şiirler, şarkı sözleri yazan, trompetten ve cazdan vazgeçmeyen, oyunculuk, şarkıcılık, mucitlikten de geri kalmayan ve doğal bir oyunbozan olan Boris Vian’ın meslek hayatında Fransız Standartları Enstitüsü’nü seçmiş olması belki de sanat dünyasının en parlak ironilerinden biridir.

Dönemin diğer bazı isimleri gibi doğaçlama yaşayıp eser veren Vian bugün asıl olarak yazar kimliğiyle ve antimilitarist bakış açısıyla tanınıyor.

Yirmi yaşına değin bakir kalmaya ant içip kendini bedenini geliştirmeye vermiş olan Rock Bailey biraz tesadüf biraz da merakla kendini büyük bir sınamanın ortasında bulur.

Hızlı kovalamacalar, arzu dolu partnerler ve sıkı dövüşler gibi türlü güzelliklerle bezeli macerası onu çirkinlerin varlığını sorgulamaya götürür.

Sürükleyici bir polisiye

Yazarın Vernon Sullivan müstearıyla kaleme alıp çevirmen rolüne büründüğü üçüncü roman olan Ve Bütün Çirkinler Öldürülecek, fazlasıyla Amerikan, fazlasıyla kara ve fazlasıyla hareketli, cazla süslenmiş bir polisiye.

Kitap hakkında görüşler

"Bu roman, muhtelif esin kaynaklarının melezidir ve bu durum onu bir nevi neşeli, sürükleyici, orijinal ve her düzeyde parodik bir yaratık hâline getirir.”

Gilbert Pestureau

“Bu kitap, uçarılığıyla bizi cezbederken tuhaflığıyla da oldukça eğlendiriyor.”

M. A. Orthofer