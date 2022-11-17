Böyle Yarım Kalmayacak romanıyla okuma serüveni

Kendisi de bir mübadil torunu olan Yasemin Özek’in sınır tanımayan bir aşkı kaleme aldığı, Angeliki ile Mehmet serisinin ikinci romanı Bu Böyle Yarım Kalmayacak...

70’li yılların Beyoğlu’nda, bir meyhanecinin kızı olan Angeliki ile bir ciğercinin oğlu olan Mehmet’in arasındaki aşkı anlatan serinin ilk kitabı da Epsilon logolu yeni baskısıyla raflarda yerini aldı.



Okurlar, bir yandan Angeliki ile Mehmet’in çarpıcı aşk hikâyesine şahitlik ederken diğer yandan bu sürükleyici aşka eşlik eden şarkıları kitapların sonundaki karekodlardan dinleyebiliyor.

İstanbul’da, Beyoğlu’nda, Balık Pazarı’nda bir ciğercinin oğlu ile bir meyhanecinin kızı idi onlar. Karşılıklı dükkânlarda çalışıyorlardı, babaları da yıllardır aynı sokağın esnafı...

İki gencin birbirlerini görüp âşık olması, güzel bir hikayenin başlangıcı olabilir her şey mutlu mesut ilerleyebilirdi. Biri Türk biri Rum olmasaydı… Sene, 1970 olmasaydı…

Zamanın ruhu...

Zamanın ruhunun kıydığı sevdalardan birine dönüşmek üzereydi Angeliki ile Mehmet’in aşkı. Önce gizlemeyi denediler, sonra şarkılarla beslediler hasretlerini. Ama bir gün… O büyük yangının kıvılcımı düştü aralarına, hayallerinin dekoru paramparça olana dek de bırakmadı peşlerini.





Bazı aşkları bitirmek

Bazı aşkları bitirmeye çalışır herkes, neden olduğunu bile bilmeden, sırf öyle olması gerektiğini öğrendikleri için…

Bir tek aşıklar savunur bunun karşı konulamaz bir his olduğunu. Sonra bir ağızdan söylerler o şarkıyı: "Bu böyle yarım kalmayacak…"

