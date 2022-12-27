Bram Stoker Türkçeye ilk kez çevrilen korku romanı: Yedi Yıldız Taşı

Bram Stoker Türkçeye ilk kez çevrilen korku romanı: Yedi Yıldız Taşı

Babil Ekspres serisinin ikinci kitabı, Bram Stoker imzalı Yedi Yıldız Taşı kitabı gotik edebiyatın önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Dünya edebiyatında iz bırakan yazarların Türkiye’de daha önce basılmamış önemli eserlerinden oluşan edebiyat serisi Babil Ekspres, dünyaca ünlü Dracula’nın yazarı Bram Stoker’ın Yedi Yıldız Taşı’yla devam ediyor.

Bram Stoker Türkçeye ilk kez çevrilen korku romanı Yedi Yıldız Taşı’nda okurları, eski Mısır kraliçesi Tera’nın mumyasını canlandırmak isteyen bir Eski Mısır bilimcisinin muhteşem bir mücevher bulmasıyla başlayan gizem ve gerilim yüklü yolculuğa davet ediyor.

Uluslararası alanda beğeni kazanmış seçkin romanları edebiyatseverlerle buluşturmaya devam eden Kafka Kitap’ın Babil Ekspres serisi, dünya edebiyatının önemli isimlerinindaha önce Türkçede yayınlanmamış kitaplarını okurlara ulaştırıyor. Serinin yeni kitabıolarak yayınlanan Bram Stoker imzalı Yedi Yıldız Taşı’nı İngilizce aslından dilimize çevrildi.





Gotik edebiyatın ünlü klasiği

Gotik edebiyatın ünlü klasiği Dracula’nın ölümsüz yazarı Bram Stoker, Yedi Yıldız Taşı’nda Eski Mısır’ın mezar taşları, hiyeroglifleri, mumyaları, tanrıları ve tüyler ürpertici ritüellerinin üzerine yıldızların ışığını tutuyor. Aşağı dünyalardan yukarı dünyalara...





Büyük bir deney

Mezar çukurlarından takımyıldızlara...Sembollerden anlamlara... Ölümden dirilişe... Bütün sırlarından soyunan gerçeğe doğru çağırıyor: Büyük deneye hazır mısınız?