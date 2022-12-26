Brent Donnelly’nin Alfa Trader kitabıyla finans dünyası

30 yıla yakın bir süredir döviz piyasalarında işlem yapan Brent Donnelly’nin, finansal piyasalarda alım satım psikolojisi ve rasyonel davranış üzerine tecrübelerini paylaştığı kitabı Alfa Trader...

Yayınlanır yayınlanmaz bir klasik haline gelen Alfa Trader, para yönetmekle ve piyasayı yapanların arkasındaki davranışsal psikolojiyle ilgilenen herkes için temel bir kaynak…

Brent Donnelly’nin, trader’ların günlük olarak karşılaştıkları zorlukları ve günümüz piyasalarında yollarını en iyi nasıl bulabileceklerini anlattığı Alfa Trader: Profesyonel Alım Satım İşlemlerinin Zihin Yapısı, Yöntemleri ve Matematiği adlı kitapları daha önce Türkçede yayınlandı.

Türkçede Epsilon logosuyla yayınlanan Alfa Trader, finans dünyasındaki yüksek bahisli rekabette nasıl hayatta kalınacağı ve nasıl başarılı olunacağı sorularına cevap ararken okurlara Alfa Trader olma yolunda önemli bilgiler sunuyor.

Finansal piyasalarda alım satım işlemleri, dünyanın en zeki beyinleri ve en pahalı bilgisayarları tarafından oynanan karmaşık, kaotik, gevşek kurallı bir oyundur ve çözümüen zor bulmacadır.

Azimli olmak

En üst seviyede uzun bir süre alım satım yapabilen çok az insan vardır. Oyun sürekli değişir. Kuralları, mekaniği ve olasılıkları gözlemlemesi zordur,ayrıca devamlı akışkan bir haldedir.

Tam bir planınız olduğunu düşündüğünüz anda, ağzınızın ortasına yumruğu yersiniz.Alım satım işlemleri, muazzam finansal ödülleri ve başlamak için önlerinde hemen hiçengel olmaması nedeniyle zeki ve azimli kişileri cezbeder.

Brent Donnelly’

En iyi analiz

Ancak mantıksız, disiplinsiz veya kendine aşırı güvenen biriyseniz, hiçbir zekâ veya beceri yeterli değildir. Kendini yok etme dürtüsüne direnemezseniz en iyi analiz bile işe yaramaz.